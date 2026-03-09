Рейтинг@Mail.ru
СМИ: американская ПВО ударила по жилым домам в Бахрейне
08:35 09.03.2026
СМИ: американская ПВО ударила по жилым домам в Бахрейне
СМИ: американская ПВО ударила по жилым домам в Бахрейне
Американская система ПВО, предположительно, по ошибке ударила по жилым домам в столице Бахрейна Манаме во время отражения атаки БПЛА, сообщает иракский... РИА Новости, 09.03.2026
2026
Ракета ПВО Patriot рухнула на жилой район в Бахрейне
Ракета ПВО Patriot рухнула на жилой район в Бахрейне. Официального подтверждения этой информации нет, видео публикуют в соцсетях.
в мире, сша, манама, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Манама, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: американская ПВО ударила по жилым домам в Бахрейне

Rudaw: американская система ПВО по ошибке ударила по жилым домам в Манаме

СТАМБУЛ, 9 мар - РИА Новости. Американская система ПВО, предположительно, по ошибке ударила по жилым домам в столице Бахрейна Манаме во время отражения атаки БПЛА, сообщает иракский телеканал Rudaw.
Телеканал опубликовал видео из соцсетей с ракетой Patriot, которая после запуска по какой-то причине резко падает вниз на жилые дома.
"Предположительно, ракета Patriot по ошибке упала на дом, в результате пострадали несколько человек", - сообщил телеканал.
По данным минздрава королевства, 32 человека пострадали в ночь на понедельник в результате атаки в районе Ситра, четверо из них в тяжелом состоянии.
Системой ПВО Patriot, каждая ракета-перехватчик которой обходится в 4 миллиона долларов, оборудована база пятого флота ВМС США в Манаме.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
