Макрон подтвердил отказ Франции от участия в конфликте на Ближнем Востоке
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция не участвует в происходящем на Ближнем Востоке конфликте. РИА Новости, 09.03.2026
