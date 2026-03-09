Рейтинг@Mail.ru
Макрон подтвердил отказ Франции от участия в конфликте на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.03.2026
21:05 09.03.2026 (обновлено: 21:21 09.03.2026)
Макрон подтвердил отказ Франции от участия в конфликте на Ближнем Востоке
в мире
франция
ближний восток
сша
эммануэль макрон
шарль де голль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, франция, ближний восток, сша, эммануэль макрон, шарль де голль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Франция, Ближний Восток, США, Эммануэль Макрон, Шарль де Голль, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция не участвует в происходящем на Ближнем Востоке конфликте.
В понедельник Макрон прибыл на борт авианосца "Шарль де Голль" в Средиземном море. По словам президента, решение о развертывании авианосца в Средиземноморье было принято для защиты французских граждан в регионе.
"Франция не участвует в продолжающемся конфликте… Кроме того, ваше присутствие направлено на защиту наших союзников и друзей. В частности, Кипра", - заявил на борту авианосца Макрон, которого цитирует телеканал BFMTV.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
