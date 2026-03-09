Рейтинг@Mail.ru
Макрон называл удары "Хезболлы" по Израилю большой ошибкой
17:24 09.03.2026 (обновлено: 17:25 09.03.2026)
Макрон называл удары "Хезболлы" по Израилю большой ошибкой
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник назвал большой ошибкой удары ливанского движения "Хезболлах" по Израилю, которые привели к началу наземной... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
израиль
ливан
франция
эммануэль макрон
жан-ноэль барро
хезболла
оон
израиль
ливан
франция
в мире, израиль, ливан, франция, эммануэль макрон, жан-ноэль барро, хезболла, оон
В мире, Израиль, Ливан, Франция, Эммануэль Макрон, Жан-Ноэль Барро, Хезболла, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 9 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник назвал большой ошибкой удары ливанского движения "Хезболлах" по Израилю, которые привели к началу наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в этой стране.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что ЦАХАЛ начала целенаправленную и ограниченную наземную операцию против движения "Хезболлах" на юге Ливана. Париж запросил проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН на фоне ситуации, заявлял глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
ЕС призвал Израиль прекратить наземные операции в Ливане
Вчера, 16:04
«
"Мы бдительны… в отношении ситуации в Ливане... с территории которого движение "Хезболлах"… совершило большую ошибку, атаковав Израиль. И, конечно же, Израиль своей наземной операцией и своими (авиационными – ред.) ударами отвечает на нападение со стороны "Хезболлах", - заявил Макрон, выступая в городе Пафос на Кипре. Трансляцию выступления французского президента вел телеканал BFMTV.
Помимо этого, Макрон заявил, что сложившаяся в Ливане ситуация вызывает беспокойство, и призвал движение к прекращению ударов по Израилю, а Израиль – к прекращению начатой военной операции и ударов по территории Ливана. Только вооруженные силы Ливана являются законной силой, обеспечивающей территориальную целостность этой страны, добавил французский лидер.
В ночь на 2 марта с территории Ливана в направлении Израиля было выпущено несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу.
Уже известно о сотнях погибших и пострадавших в результате этих обстрелов. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.
Боец Хезболлы - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Хезболла" отразила атаку Израиля на границе
Вчера, 08:39
 
