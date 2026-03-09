Макрон называл удары "Хезболлы" по Израилю большой ошибкой

ПАРИЖ, 9 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник назвал большой ошибкой удары ливанского движения "Хезболлах" по Израилю, которые привели к началу наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в этой стране.

« "Мы бдительны… в отношении ситуации в Ливане... с территории которого движение "Хезболлах"… совершило большую ошибку, атаковав Израиль. И, конечно же, Израиль своей наземной операцией и своими (авиационными – ред.) ударами отвечает на нападение со стороны "Хезболлах", - заявил Макрон , выступая в городе Пафос на Кипре . Трансляцию выступления французского президента вел телеканал BFMTV

Помимо этого, Макрон заявил, что сложившаяся в Ливане ситуация вызывает беспокойство, и призвал движение к прекращению ударов по Израилю, а Израиль – к прекращению начатой военной операции и ударов по территории Ливана. Только вооруженные силы Ливана являются законной силой, обеспечивающей территориальную целостность этой страны, добавил французский лидер.

В ночь на 2 марта с территории Ливана в направлении Израиля было выпущено несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу.