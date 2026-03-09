Франция стремится к свободе судоходства в Красном море, утверждает Макрон

ПАРИЖ, 9 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что страна через повышение своего военного присутствия в Восточном Средиземноморье стремится к обеспечению свободы судоходства в этом регионе и Красном море.
Телеканал BFMTV передавал ранее, что в Средиземноморье прибыл французский авианосец "Шарль де Голль", который был передислоцирован из Балтийского моря после эскалации на Ближнем Востоке вместе с кораблями авианосной группы.
Макрон призвал Иран открыть Ормузский пролив
8 марта, 22:10
"То, чего мы хотим достичь (через отправку дополнительных военных сил в этот регион - ред.) - это обеспечить свободу судоходства и морскую безопасность. В Восточном Средиземноморье, где мы находимся сейчас, и в Красном море, вплоть до Баб-эль-Мандебского пролива", - сказал Макрон, выступая в городе Пафос на Кипре. Трансляцию выступления французского президента вел BFMTV.
Макрон также утверждает, что Франция занимается организацией новой военной миссии "сугубо оборонного" характера с участием европейских и неевропейских государств, которую он оправдывает обеспечением безопасности танкеров и морских портов в Ормузском проливе. По словам французского лидера, такая миссия сможет начать работу по завершении наиболее острой фазы конфликта вокруг Ирана.
Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке этого пролива.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Макрон провел разговор с главами Сирии и Ливана
6 марта, 23:37