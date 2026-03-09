Лукашенко рассказал о долге Белоруссии перед Узбекистаном

МИНСК, 9 мар – РИА Новости. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране рады принимать трудолюбивых мигрантов из Узбекистана, и рассказал о "долге" перед этой нацией, его слова приводит агентство Белта.

Лукашенко в понедельник в Минске во время его встречи с послом Узбекистана в Беларуси Рахматуллой Назаровым отметил, что узбеки оказали значительную помощь белорусам во время Великой Отечественной войны. Многие белорусы нашли убежище в Узбекистане, где к ним относились с добротой. Он подчеркнул, что в этом контексте Белоруссия чувствует определенный долг перед узбекским народом.

Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия открыта для трудолюбивых граждан из Узбекистана. Он упомянул, что в стране живет много узбеков, которые хотят здесь работать, и подчеркнул, что они считаются близкими людьми для белорусов.

Лукашенко посетовал, что Белоруссия, в отличие от Узбекистана, сталкивается с демографическими проблемами, поэтому всегда рада приветствовать трудолюбивых мигрантов из этой республики.

Глава государства вместе с тем предупредил о строгом порядке приема мигрантов в Беларуси. Лукашенко подчеркнул, что мигранты получают все условия и услуги для их детей, включая ясли, детские сады, школы и высшее образование, на равных условиях с белорусами, россиянами, украинцами и другими жителями.