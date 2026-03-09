https://ria.ru/20260309/lukashenko-2079563848.html
Лукашенко рассказал о долге Белоруссии перед Узбекистаном
МИНСК, 9 мар – РИА Новости. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране рады принимать трудолюбивых мигрантов из Узбекистана, и рассказал о "долге" перед этой нацией, его слова приводит агентство Белта.
Лукашенко в понедельник в Минске во время его встречи с послом Узбекистана в Беларуси Рахматуллой Назаровым отметил, что узбеки оказали значительную помощь белорусам во время Великой Отечественной войны. Многие белорусы нашли убежище в Узбекистане, где к ним относились с добротой. Он подчеркнул, что в этом контексте Белоруссия чувствует определенный долг перед узбекским народом.
Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия открыта для трудолюбивых граждан из Узбекистана. Он упомянул, что в стране живет много узбеков, которые хотят здесь работать, и подчеркнул, что они считаются близкими людьми для белорусов.
Лукашенко посетовал, что Белоруссия, в отличие от Узбекистана, сталкивается с демографическими проблемами, поэтому всегда рада приветствовать трудолюбивых мигрантов из этой республики.
Глава государства вместе с тем предупредил о строгом порядке приема мигрантов в Беларуси. Лукашенко подчеркнул, что мигранты получают все условия и услуги для их детей, включая ясли, детские сады, школы и высшее образование, на равных условиях с белорусами, россиянами, украинцами и другими жителями.
Президент Беларуси также добавил, что страна имеет значительные возможности для приема трудовых мигрантов. Он отметил, что люди активно приезжают и работают, и заверил, что Беларусь готова сотрудничать с Узбекистаном в этом вопросе.