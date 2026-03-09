Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поздравил сына Али Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана - РИА Новости, 09.03.2026
19:25 09.03.2026 (обновлено: 19:32 09.03.2026)
Лукашенко поздравил сына Али Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
Лукашенко поздравил сына Али Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
Лукашенко поздравил сына Али Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

Лукашенко поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

© REUTERS / Office of the Iranian Supreme LeaderМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
МИНСК, 9 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".
"Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Моджтабу Хоссейни Хаменеи с избранием на наивысший пост страны - верховного лидера и руководителя Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.
Лукашенко пожелал Хаменеи здоровья, мудрости и успехов в его миссии, а народу Ирана - мира, мужества и единства.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Трамп прокомментировал избрание сына Хаменеи верховным лидером Ирана
