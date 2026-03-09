https://ria.ru/20260309/lukashenko--2079554428.html
Лукашенко поздравил сына Али Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
Лукашенко поздравил сына Али Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана - РИА Новости, 09.03.2026
Лукашенко поздравил сына Али Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера... РИА Новости, 09.03.2026
иран
в мире
белоруссия
александр лукашенко
военная операция сша и израиля против ирана
али хаменеи
иран
белоруссия
Иран, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Военная операция США и Израиля против Ирана, Али Хаменеи
Лукашенко поздравил сына Али Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
