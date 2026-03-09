Рейтинг@Mail.ru
Axios: Ливан разозлился из-за вступления "Хезболлы" в войну с Израилем - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/livan-2079579254.html
Axios: Ливан разозлился из-за вступления "Хезболлы" в войну с Израилем
Axios: Ливан разозлился из-за вступления "Хезболлы" в войну с Израилем - РИА Новости, 09.03.2026
Axios: Ливан разозлился из-за вступления "Хезболлы" в войну с Израилем
Власти Ливана пришли в ярость из-за вступления движения "Хезболлах" в войну с Израилем, учитывая заверения политического руководства движения, что оно не будет... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T23:31:00+03:00
2026-03-09T23:31:00+03:00
в мире
израиль
ливан
иран
джозеф аун
набих берри
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079528192_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_1b839fbbd07d4beae4f9f6001d98d411.jpg
https://ria.ru/20260308/ssha-2079258640.html
израиль
ливан
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079528192_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2dcea7f42e694f23928fd27bbd344ff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, иран, джозеф аун, набих берри, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, Иран, Джозеф Аун, Набих Берри, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Axios: Ливан разозлился из-за вступления "Хезболлы" в войну с Израилем

Axios: власти Ливана в яростb из-за вступления "Хезболлы" в войну с Израилем

© REUTERS / Mohamed AzakirДым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Ливана пришли в ярость из-за вступления движения "Хезболлах" в войну с Израилем, учитывая заверения политического руководства движения, что оно не будет вмешиваться в конфликты Израиля с Ираном, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.
"Президент Ливана Джозеф Аун, премьер-министр Наваф Салам и спикер парламента Набих Берри были в ярости, когда "Хезболлах" присоединилось к войне. В течение нескольких недель они получали заверения от политического руководства группировки о том, что она останется в стороне от любого конфликта между Израилем и Ираном", - говорится в сообщении.
В ночь на 2 марта с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. Известно о сотнях погибших и пострадавших в результате этих обстрелов. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
8 марта, 08:00
 
В миреИзраильЛиванИранДжозеф АунНабих БерриХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала