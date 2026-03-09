Axios: Ливан разозлился из-за вступления "Хезболлы" в войну с Израилем

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Ливана пришли в ярость из-за вступления движения "Хезболлах" в войну с Израилем, учитывая заверения политического руководства движения, что оно не будет вмешиваться в конфликты Израиля с Ираном, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.
"Президент Ливана Джозеф Аун, премьер-министр Наваф Салам и спикер парламента Набих Берри были в ярости, когда "Хезболлах" присоединилось к войне. В течение нескольких недель они получали заверения от политического руководства группировки о том, что она останется в стороне от любого конфликта между Израилем и Ираном", - говорится в сообщении.
В ночь на 2 марта с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. Известно о сотнях погибших и пострадавших в результате этих обстрелов. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.