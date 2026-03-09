https://ria.ru/20260309/livan-2079561379.html
Число погибших от израильских ударов по Ливану увеличилось до 486
Число погибших от израильских ударов по Ливану увеличилось до 486 - РИА Новости, 09.03.2026
Число погибших от израильских ударов по Ливану увеличилось до 486
Количество жертв с начала израильских ударов 2 марта по разным районам Ливана возросло до 486 человек, 1313 граждан получили ранения, говорится в отчете... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T20:32:00+03:00
2026-03-09T20:32:00+03:00
2026-03-09T20:32:00+03:00
в мире
ливан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974182790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_69110210c1f2c79ee9051b402ca2cf8a.jpg
https://ria.ru/20260309/izrail-2079516979.html
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974182790_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3dd29a78ee2370dc12996a36685ff1bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Число погибших от израильских ударов по Ливану увеличилось до 486
Минздрав Ливана: число жертв израильских ударов по Ливану увеличилось до 486