20:32 09.03.2026
Число погибших от израильских ударов по Ливану увеличилось до 486
в мире
ливан
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
в мире, ливан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Число погибших от израильских ударов по Ливану увеличилось до 486

Минздрав Ливана: число жертв израильских ударов по Ливану увеличилось до 486

© AP Photo / Hussein MallaДым после израильского авиаудара по ливанской деревне на юге страны
Дым после израильского авиаудара по ливанской деревне на юге страны - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Дым после израильского авиаудара по ливанской деревне на юге страны. Архивное фото
БЕЙРУТ, 9 мар - РИА Новости. Количество жертв с начала израильских ударов 2 марта по разным районам Ливана возросло до 486 человек, 1313 граждан получили ранения, говорится в отчете министерства здравоохранения Ливана.
"Общее количество жертв израильской агрессии с 2 марта достигло 486 человек, 1313 ранены",- написано в отчете.
Разрушенный Дом русской культуры в Ливане - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Русский дом культуры на юге Ливана уничтожен ударами Израиля
