UNICEF: конфликт в Ливане заставил почти 700 тысяч человек покинуть дома - РИА Новости, 09.03.2026
17:00 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/livan-2079536530.html
UNICEF: конфликт в Ливане заставил почти 700 тысяч человек покинуть дома
2026-03-09T17:00:00+03:00
2026-03-09T17:00:00+03:00
UNICEF: конфликт в Ливане заставил почти 700 тысяч человек покинуть дома

БЕЙРУТ, 9 мая - РИА Новости. Эскалация ливано-израильского конфликта со 2 марта заставила почти 700 тысяч граждан, включая 200 тысяч детей покинуть свои дома, говорится в отчете Детского фонда ООН (UNICEF).
"Массовое перемещение населения по всему Ливану вынудило почти 700 тысяч человек, включая около 200 тысяч детей, покинуть свои дома. Это добавилось к десяткам тысяч людей, уже перемещённых в результате предыдущих эскалаций", - написано в отчете.
В воскресенье корреспондент РИА Новости сообщил, что самый большой центр временного размещения вместимостью более 8 тысяч человек открылся на главном футбольном стадионе страны в Бейруте.
В субботу министр по социальным делам Ливана Ханин ас-Сейид на пресс-конференции рассказала журналистам, что за первые пять дней эскалации конфликта более только 450 тысяч ливанцев были вынуждены покинуть свои дома. По ее словам, центры временного размещения в школах в ливанской столице и других крупных городах уже переполнены.
В ночь на 2 марта с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. Известно о сотнях погибших и пострадавших в результате этих обстрелов. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.
