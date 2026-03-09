UNICEF: конфликт в Ливане заставил почти 700 тысяч человек покинуть дома

БЕЙРУТ, 9 мая - РИА Новости. Эскалация ливано-израильского конфликта со 2 марта заставила почти 700 тысяч граждан, включая 200 тысяч детей покинуть свои дома, говорится в отчете Детского фонда ООН (UNICEF).

В субботу министр по социальным делам Ливана Ханин ас-Сейид на пресс-конференции рассказала журналистам, что за первые пять дней эскалации конфликта более только 450 тысяч ливанцев были вынуждены покинуть свои дома. По ее словам, центры временного размещения в школах в ливанской столице и других крупных городах уже переполнены.