Израильская авиация атаковала пункты гражданской обороны на юге Ливана
14:30 09.03.2026
Израильская авиация атаковала пункты гражданской обороны на юге Ливана
Израильская авиация атаковала пункты гражданской обороны на юге Ливана
Израильская авиация атаковала два пункта гражданской обороны на юге Ливана, два спасателя погибли, шестеро ранены, говорится в заявлении министерства... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T14:30:00+03:00
2026-03-09T14:38:00+03:00
ливан
Израильская авиация атаковала пункты гражданской обороны на юге Ливана

Израильский истребитель F-15
БЕЙРУТ, 9 мар - РИА Новости. Израильская авиация атаковала два пункта гражданской обороны на юге Ливана, два спасателя погибли, шестеро ранены, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана.
"Израильский противник продолжает систематически наносить удары по бригадам скорой помощи. Были атакованы два пункта гражданской обороны: первый — возле муниципалитета Тайр-Дебба, где погиб один спасатель и двое получили ранения, второй — в Джуйе, где погиб один спасатель и еще четверо были ранены", - говорится в заявлении.

ЦАХАЛ начала ограниченную наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана
