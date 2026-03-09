Путин участвует в решении вопросов безопасности россиян на АЭС "Бушер"

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не просто держит на контроле ситуацию на иранской АЭС "Бушер", но и лично участвует в решении вопросов обеспечения безопасности российских сотрудников, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Глава атомной госкорпорации рассказал изданию "Страна Росатом", что регулярно информирует руководство России о ситуации как на площадке АЭС "Бушер" в Иране, так и среди российских сотрудников, работающих на строительстве новых энергоблоков станции.
«
"Знаю, что президент России Владимир Путин не просто держит ситуацию на контроле, но и лично участвует в решении вопросов обеспечения безопасности наших сотрудников", - сказал Лихачев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.