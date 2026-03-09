https://ria.ru/20260309/lihachev-2079490956.html
Лихачев регулярно информирует руководство о ситуации на АЭС "Бушер"
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что регулярно информирует руководство России о ситуации как на площадке АЭС "Бушер" в... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T11:06:00+03:00
Лихачев регулярно информирует руководство о ситуации на АЭС "Бушер"
