Рейтинг@Mail.ru
Лихачев оценил ситуацию в районе иранской АЭС "Бушер" - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/lihachev-2079490534.html
Лихачев оценил ситуацию в районе иранской АЭС "Бушер"
Лихачев оценил ситуацию в районе иранской АЭС "Бушер" - РИА Новости, 09.03.2026
Лихачев оценил ситуацию в районе иранской АЭС "Бушер"
Ситуация в районе иранской АЭС "Бушер" остается сложной, но ударов ни по ней, ни по площадке строительства новых энергоблоков не зафиксировано, заявил... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T11:04:00+03:00
2026-03-09T11:04:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
бушерская аэс
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/50/1507925094_0:47:2784:1613_1920x0_80_0_0_224bd5350195cc82dafd8daa090baee4.jpg
https://ria.ru/20260309/tramp-2079485175.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/50/1507925094_186:0:2661:1856_1920x0_80_0_0_e165e26815ca52308fa9b6b9ce8550ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бушерская аэс, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лихачев оценил ситуацию в районе иранской АЭС "Бушер"

Лихачев: ситуация в районе Бушерской АЭС остается сложной

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ситуация в районе иранской АЭС "Бушер" остается сложной, но ударов ни по ней, ни по площадке строительства новых энергоблоков не зафиксировано, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Ситуация в районе расположения Бушерской АЭС остается сложной. Но, к счастью, ударов ни по самой станции, ни по стройплощадке и поселкам проживания персонала не зафиксировано", - сказал Лихачев изданию "Страна Росатом".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Ужасающие потери". СМИ раскрыли, чем Иран поразил Трампа
Вчера, 10:23
 
В миреИранСШАТегеран (город)Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бушерская АЭСВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала