Лихачев оценил ситуацию в районе иранской АЭС "Бушер"

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ситуация в районе иранской АЭС "Бушер" остается сложной, но ударов ни по ней, ни по площадке строительства новых энергоблоков не зафиксировано, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.