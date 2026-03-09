Рейтинг@Mail.ru
В Латвии заблокировали доступ к Ozon.ru из-за угрозы нацбезопасности
14:29 09.03.2026
В Латвии заблокировали доступ к Ozon.ru из-за угрозы нацбезопасности
В Латвии заблокировали доступ к Ozon.ru из-за угрозы нацбезопасности
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии запретил доступ еще к девяти российским сайтам, включая платформу онлайн-торговли Ozon, посчитав их угрозой
в мире, латвия, россия, литва, сергей лавров, ozon, евросоюз
В Латвии заблокировали доступ к Ozon.ru из-за угрозы нацбезопасности

LETA: Власти Латвии запретили доступ к девяти российским сайтам, включая Ozon

Табличка Ozon
Табличка Ozon. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии запретил доступ еще к девяти российским сайтам, включая платформу онлайн-торговли Ozon, посчитав их угрозой национальной безопасности, передает агентство LETA со ссылкой на публикацию указа в официальном вестнике Latvijas vēstnesis.
"NEPLP принял решение ограничить доступ к российской платформе электронной коммерции Ozon.ru в Латвии, а также к ряду других доменов, которые, по мнению совета, распространяют контент, угрожающий государственной безопасности и общественному порядку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, помимо Ozon, в Латвии был ограничен доступ к сайтам booksite.ru, znanierussia.ru, runi.ru, yauzashop.ru, burunen.ru, dobvesti.ru, sdelanounas.ru, www1.ru и kp.ru.
Латвийский регулятор сообщил, что Ozon попал в этот список из-за того, что на платформе наряду с товарами повседневного спроса предлагается патриотическая литература.
С декабря 2025 года Национальный совет по электронным СМИ с таким же объяснением запретил доступ к почти 40 российским сайтам.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Так, в 2022 году Литва и Латвия запретили трансляцию российских телеканалов. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
В миреЛатвияРоссияЛитваСергей ЛавровOzonЕвросоюз
 
 
