Бюджет на здание ФРС вышел из-под контроля при Байдене, заявили в США
Бюджет на здание ФРС вышел из-под контроля при Байдене, заявили в США - РИА Новости, 09.03.2026
Бюджет на здание ФРС вышел из-под контроля при Байдене, заявили в США
Бюджет на строительство здания Федеральной резервной системы США (ФРС) вышел из-под контроля во время президентского срока Джо Байдена, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 09.03.2026
Бюджет на здание ФРС вышел из-под контроля при Байдене, заявили в США
Кук: бюджет на строительство здания ФРС вышел из-под контроля при Байдене
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Бюджет на строительство здания Федеральной резервной системы США (ФРС) вышел из-под контроля во время президентского срока Джо Байдена, заявил в интервью РИА Новости глава комиссии по изящным искусствам США Родни Кук.
"Похоже, что бюджет этого проекта вышел из-под контроля, и это произошло во время администрации Байдена
", - сказал Кук.
Кук уточнил, что возглавляемая им комиссия осуществляет надзор за всеми зданиями в Вашингтоне
, кроме Капитолия, и он, будучи ее членом при первой администрации президента Дональда Трампа
, участвовал в разработке проекта здания ФРС
. Однако, по его словам, Байден, придя к власти, уволил его в 2020 году.
Новое назначение Кука произошло лишь несколько недель назад. Глава комиссии пообещал в ближайшее время изучить строительную документацию, чтобы понять, насколько затраты соответствуют нуждам проекта.
"Роль нашей комиссии в данном проекте уже завершена, но это не значит, что я не могу изучать то, что было уже сделано. Я понимаю в строительстве и разбираюсь в его стоимости. И если мы найдем что-то, требующее внимания, то сообщим об этом президенту Трампу", - подчеркнул Кук.
Трамп неоднократно критиковал главу ФРС Джерома Пауэлла
за чрезмерно дорогой проект здания штаб-квартиры ведомства, называя его "самым коррупционным". По сообщениям американских СМИ, изначальная стоимость составляла примерно 1,9 миллиарда долларов, однако затем она увеличилась до 2,5 миллиардов долларов.
В январе Пауэлл сообщил, что министерство юстиции США угрожает ему уголовными обвинениями в связи с его показаниями в конгрессе по поводу ремонта штаб-квартиры ФРС. Однако сам глава ФРС полагает, что эти обвинения связаны с его отказом следовать указаниям Трампа и снижать процентные ставки.