Бюджет на здание ФРС вышел из-под контроля при Байдене, заявили в США

ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Бюджет на строительство здания Федеральной резервной системы США (ФРС) вышел из-под контроля во время президентского срока Джо Байдена, заявил в интервью РИА Новости глава комиссии по изящным искусствам США Родни Кук.

"Похоже, что бюджет этого проекта вышел из-под контроля, и это произошло во время администрации Байдена ", - сказал Кук.

Кук уточнил, что возглавляемая им комиссия осуществляет надзор за всеми зданиями в Вашингтоне , кроме Капитолия, и он, будучи ее членом при первой администрации президента Дональда Трампа , участвовал в разработке проекта здания ФРС . Однако, по его словам, Байден, придя к власти, уволил его в 2020 году.

Новое назначение Кука произошло лишь несколько недель назад. Глава комиссии пообещал в ближайшее время изучить строительную документацию, чтобы понять, насколько затраты соответствуют нуждам проекта.

"Роль нашей комиссии в данном проекте уже завершена, но это не значит, что я не могу изучать то, что было уже сделано. Я понимаю в строительстве и разбираюсь в его стоимости. И если мы найдем что-то, требующее внимания, то сообщим об этом президенту Трампу", - подчеркнул Кук.

Трамп неоднократно критиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за чрезмерно дорогой проект здания штаб-квартиры ведомства, называя его "самым коррупционным". По сообщениям американских СМИ, изначальная стоимость составляла примерно 1,9 миллиарда долларов, однако затем она увеличилась до 2,5 миллиардов долларов.