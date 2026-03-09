https://ria.ru/20260309/kuba-2079507903.html
Белый дом готовит сделку с Кубой, выяснили СМИ
Белый дом готовит сделку с Кубой, выяснили СМИ - РИА Новости, 09.03.2026
Белый дом готовит сделку с Кубой, выяснили СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа готовит экономическое соглашение с Кубой, о котором может быть объявлено в ближайшее время, сообщила газета USA... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T13:19:00+03:00
2026-03-09T13:19:00+03:00
2026-03-09T13:19:00+03:00
в мире
куба
сша
дональд трамп
мигель диас-канель
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
https://ria.ru/20260309/ssha-2079038936.html
куба
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8ec19df2bb45e0ac1c2b7bfa03b75b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, сша, дональд трамп, мигель диас-канель, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Куба, США, Дональд Трамп, Мигель Диас-Канель, Военная операция США и Израиля против Ирана
Белый дом готовит сделку с Кубой, выяснили СМИ
USA Today: Белый дом готовит сделку с Кубой, о ней могут вскоре объявить