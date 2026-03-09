Рейтинг@Mail.ru
Белый дом готовит сделку с Кубой, выяснили СМИ - РИА Новости, 09.03.2026
13:19 09.03.2026
Белый дом готовит сделку с Кубой, выяснили СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа готовит экономическое соглашение с Кубой, о котором может быть объявлено в ближайшее время, сообщила газета USA... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
куба
сша
дональд трамп
мигель диас-канель
военная операция сша и израиля против ирана
куба
сша
в мире, куба, сша, дональд трамп, мигель диас-канель, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Куба, США, Дональд Трамп, Мигель Диас-Канель, Военная операция США и Израиля против Ирана
Белый дом готовит сделку с Кубой, выяснили СМИ

USA Today: Белый дом готовит сделку с Кубой, о ней могут вскоре объявить

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа готовит экономическое соглашение с Кубой, о котором может быть объявлено в ближайшее время, сообщила газета USA Today со ссылкой два источника, знакомые с планами администрации.
"Подробности предполагаемого соглашения и точные сроки пока неизвестны. Однако соглашение может включать в себя смягчение ограничений на поездки американцев в Гавану", - говорится в публикации.
Издание добавило, что в рамках соглашения якобы прорабатываются вопросы возможности покинуть остров для президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и остаться на нем для семьи Кастро. Кроме того, документ, по данным издания, содержит разделы по использованию портов, энергетике и туризму.
Ранее Трамп заявил, что Куба якобы переживает "последние моменты" своей нынешней жизни, назвав ситуацию на острове "катастрофой".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Трампу осталось полгода. Израиль похоронил величие США
