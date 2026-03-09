Рейтинг@Mail.ru
КСИР взял в плен шестерых боевиков на северо-западе Ирана - РИА Новости, 09.03.2026
15:50 09.03.2026
КСИР взял в плен шестерых боевиков на северо-западе Ирана
КСИР взял в плен шестерых боевиков на северо-западе Ирана
в мире
иран
курдистан (иран)
сша
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
курдистан (иран)
сша
в мире, иран, курдистан (иран), сша, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Курдистан (Иран), США, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР взял в плен шестерых боевиков на северо-западе Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) взяли в плен шестерых и уничтожили одного боевика группировок в северо-западной иранской провинции Курдистан, сообщила служба КСИР по связям с общественностью.
В заявлении, которое приводит агентство Fars, говорится о том, что в воскресенье в ходе превентивных разведывательно-оперативных действий был нанесен удар по отряду вооруженных агентов группировок на северо-западе провинции Курдистан, в результате он был ликвидированы.
Фуражка военнослужащего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в зале заседаний парламента Ирана в столице страны — Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Что такое Корпус стражей исламской революции (КСИР)
4 марта, 16:29
"У отряда были обнаружены оружие и боеприпасы, а именно автоматы Калашникова, РПГ-7 и гранаты, 6 (боевиков – ред.) были взяты в плен, еще один уничтожен", - говорится в заявлении.
В ходе операции были захвачены автоматы Калашникова, РПГ-7 и боеприпасы к ним, а также ручные гранаты.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Назначение сына Хаменеи верховным лидером Ирана вызвало переполох на Западе
Вчера, 15:35
 
