https://ria.ru/20260309/ksir-2079527097.html
КСИР взял в плен шестерых боевиков на северо-западе Ирана
КСИР взял в плен шестерых боевиков на северо-западе Ирана - РИА Новости, 09.03.2026
КСИР взял в плен шестерых боевиков на северо-западе Ирана
Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) взяли в плен шестерых и уничтожили одного боевика группировок в северо-западной... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T15:50:00+03:00
2026-03-09T15:50:00+03:00
2026-03-09T15:50:00+03:00
в мире
иран
курдистан (иран)
сша
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078669538_0:54:985:608_1920x0_80_0_0_d2333aad061617d9b03d6f1f02467373.jpg
https://ria.ru/20260304/ksir-chto-eto-takoe-istoriya-sozdaniya-2077970974.html
https://ria.ru/20260309/spectator-2079523841.html
иран
курдистан (иран)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078669538_49:0:960:683_1920x0_80_0_0_c45cc676ddee641526be638f6ffa6519.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, курдистан (иран), сша, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Курдистан (Иран), США, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР взял в плен шестерых боевиков на северо-западе Ирана
КСИР уничтожил одного и взял в плен шесть боевиков на северо-западе Ирана
ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) взяли в плен шестерых и уничтожили одного боевика группировок в северо-западной иранской провинции Курдистан, сообщила служба КСИР по связям с общественностью.
В заявлении, которое приводит агентство
Fars, говорится о том, что в воскресенье в ходе превентивных разведывательно-оперативных действий был нанесен удар по отряду вооруженных агентов группировок на северо-западе провинции Курдистан
, в результате он был ликвидированы.
"У отряда были обнаружены оружие и боеприпасы, а именно автоматы Калашникова, РПГ-7 и гранаты, 6 (боевиков – ред.) были взяты в плен, еще один уничтожен", - говорится в заявлении.
В ходе операции были захвачены автоматы Калашникова, РПГ-7 и боеприпасы к ним, а также ручные гранаты.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.