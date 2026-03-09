КСИР взял в плен шестерых боевиков на северо-западе Ирана

ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) взяли в плен шестерых и уничтожили одного боевика группировок в северо-западной иранской провинции Курдистан, сообщила служба КСИР по связям с общественностью.

В заявлении, которое приводит агентство Fars, говорится о том, что в воскресенье в ходе превентивных разведывательно-оперативных действий был нанесен удар по отряду вооруженных агентов группировок на северо-западе провинции Курдистан , в результате он был ликвидированы.

"У отряда были обнаружены оружие и боеприпасы, а именно автоматы Калашникова, РПГ-7 и гранаты, 6 (боевиков – ред.) были взяты в плен, еще один уничтожен", - говорится в заявлении.

