Иран нанес удар по вертолетной базе США в Кувейте

ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитное подразделение ВС) нанес удар ракетами и БПЛА по вертолетной базе США в Кувейте, сообщила служба КСИР по связям с общественностью.

"ВМС КСИР сегодня утром в ходе наступательной операции против американских террористов атаковали разными видами БПЛА и ракет вертолетную базу Аль-Адири, расположенную в Кувейте", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.

По данным КСИР, среди "уничтоженных целей" были резервуары с топливом и газом базы, вертолетная площадка, а также логистические и инфраструктурные объекты.