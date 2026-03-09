Иран нанес удар по вертолетной базе США в Кувейте

ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитное подразделение ВС) нанес удар ракетами и БПЛА по вертолетной базе США в Кувейте, сообщила служба КСИР по связям с общественностью.
«
"ВМС КСИР сегодня утром в ходе наступательной операции против американских террористов атаковали разными видами БПЛА и ракет вертолетную базу Аль-Адири, расположенную в Кувейте", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.
По данным КСИР, среди "уничтоженных целей" были резервуары с топливом и газом базы, вертолетная площадка, а также логистические и инфраструктурные объекты.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.