КСИР присягнул на верность новому лидеру Ирана

ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана присягнул на верность новому Верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи и выразил готовность следовать его указаниям, следует из заявления КСИР.
Ранее иранский Совет экспертов заявил, что новым Верховным лидером исламской республики был избран Моджтаба Хаменеи, сын погибшего при ударах США и Израиля предыдущего руководителя страны аятоллы Али Хаменеи.
"КСИР Ирана, поддерживая выбор уважаемого Совета экспертов, готов всецело присягнуть на верность… Моджтабе Хаменеи, а также сохранять ценности исламской революции и защищать драгоценное наследие имамов революции - (первого Верховного лидера - ред.) имама (Рухоллы - ред.) Хомейни, да будет доволен им Аллах, и имама (Али - ред.) Хаменеи, да помилует его Аллах", - говорится в заявлении, которое цитирует иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
