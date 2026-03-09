Рейтинг@Mail.ru
КСИР присягнул на верность новому лидеру Ирана
00:56 09.03.2026 (обновлено: 01:06 09.03.2026)
КСИР присягнул на верность новому лидеру Ирана
КСИР присягнул на верность новому лидеру Ирана
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана присягнул на верность новому Верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи и выразил... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T00:56:00+03:00
2026-03-09T01:06:00+03:00
иран
в мире
сша
израиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
иран, в мире, сша, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, США, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР присягнул на верность новому лидеру Ирана

КСИР присягнул на верность новому лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи

Военнослужащие КСИР
Военнослужащие КСИР. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана присягнул на верность новому Верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи и выразил готовность следовать его указаниям, следует из заявления КСИР.
Ранее иранский Совет экспертов заявил, что новым Верховным лидером исламской республики был избран Моджтаба Хаменеи, сын погибшего при ударах США и Израиля предыдущего руководителя страны аятоллы Али Хаменеи.
"КСИР Ирана, поддерживая выбор уважаемого Совета экспертов, готов всецело присягнуть на верность… Моджтабе Хаменеи, а также сохранять ценности исламской революции и защищать драгоценное наследие имамов революции - (первого Верховного лидера - ред.) имама (Рухоллы - ред.) Хомейни, да будет доволен им Аллах, и имама (Али - ред.) Хаменеи, да помилует его Аллах", - говорится в заявлении, которое цитирует иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Что такое Корпус стражей исламской революции (КСИР)
Что такое Корпус стражей исламской революции (КСИР)
4 марта, 16:29
 
ИранВ миреСШАИзраильАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
