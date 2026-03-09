Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные у туристов города Крыма - РИА Новости, 09.03.2026
Туризм
Туризм
 
09:13 09.03.2026
Названы самые популярные у туристов города Крыма
Названы самые популярные у туристов города Крыма
Количество бронирований отелей в Крыму в 2025 году выросло на 43% по сравнению с 2024 годом, а самыми популярными городами для отдыха на полуострове стали Ялта, РИА Новости, 09.03.2026
Названы самые популярные у туристов города Крыма

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Количество бронирований отелей в Крыму в 2025 году выросло на 43% по сравнению с 2024 годом, а самыми популярными городами для отдыха на полуострове стали Ялта, Симферополь и Алушта, рассказали РИА Новости в сервисе OneTwoTrip.
"В 2025 году количество бронирований мест размещения в Крыму увеличилось на 43% относительно 2024 года. Продолжительность отдыха также выросла: если в 2024-м отели на полуострове бронировали в среднем на 2,8 дня, то в 2025-м туристы приезжали уже на 3 дня", - говорится в исследовании.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым
1 сентября 2025, 15:20
По данным онлайн-сервиса, чаще всего путешественники бронировали отели в Ялте (доля заказов там составила 27%). На втором месте Симферополь с долей в 15,9%, на третьем - Алушта (8,4%). В пятерку также вошли Евпатория (7,3%) и Феодосия (6,2%).
Средняя стоимость номера в прошлом году составила 8,9 тысячи рублей в сутки против 8,2 тысячи рублей в 2024-м. Самый востребованный тип размещения в Крыму - отели, реже выбирают гостевые дома и апартаменты.
"В основном на полуострове туристы отдыхают вдвоем: в 2025 году в 55% бронирований были указаны два гостя. В соло-поездки отправлялись 23% путешественников, а втроем - 12%. Остальные 10% заказов приходятся на компании из четырех и более человек", - обратили внимание в OneTwoTrip.
Почти 47% бронирований гостиниц в Крыму приходятся на период с июня по август, на осень и весну - 25% и 19% соответственно.
Табличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку
Отелям рекомендовали не заселять китайцев на четвертый этаж
Вчера, 08:30
Вчера, 08:30
 
