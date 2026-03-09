https://ria.ru/20260309/krym-2079475368.html
Названы самые популярные у туристов города Крыма
Названы самые популярные у туристов города Крыма - РИА Новости, 09.03.2026
Названы самые популярные у туристов города Крыма
Количество бронирований отелей в Крыму в 2025 году выросло на 43% по сравнению с 2024 годом, а самыми популярными городами для отдыха на полуострове стали Ялта, РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T09:13:00+03:00
2026-03-09T09:13:00+03:00
2026-03-09T09:13:00+03:00
туризм
республика крым
ялта
симферополь
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155273/30/1552733030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c43282a2af56d13f47a406552bb1f67f.jpg
https://ria.ru/20250901/krym-2038867407.html
https://ria.ru/20260309/oteli-2079470682.html
республика крым
ялта
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155273/30/1552733030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54896fa6c16b76b5cd1ffc87b978adee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, ялта, симферополь, туризм
Туризм, Республика Крым, Ялта, Симферополь, Туризм
Названы самые популярные у туристов города Крыма
РИА Новости: Ялта и Симферополь стали самыми популярными у туристов в Крыму
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Количество бронирований отелей в Крыму в 2025 году выросло на 43% по сравнению с 2024 годом, а самыми популярными городами для отдыха на полуострове стали Ялта, Симферополь и Алушта, рассказали РИА Новости в сервисе OneTwoTrip.
"В 2025 году количество бронирований мест размещения в Крыму
увеличилось на 43% относительно 2024 года. Продолжительность отдыха также выросла: если в 2024-м отели на полуострове бронировали в среднем на 2,8 дня, то в 2025-м туристы приезжали уже на 3 дня", - говорится в исследовании.
По данным онлайн-сервиса, чаще всего путешественники бронировали отели в Ялте
(доля заказов там составила 27%). На втором месте Симферополь
с долей в 15,9%, на третьем - Алушта
(8,4%). В пятерку также вошли Евпатория
(7,3%) и Феодосия
(6,2%).
Средняя стоимость номера в прошлом году составила 8,9 тысячи рублей в сутки против 8,2 тысячи рублей в 2024-м. Самый востребованный тип размещения в Крыму - отели, реже выбирают гостевые дома и апартаменты.
"В основном на полуострове туристы отдыхают вдвоем: в 2025 году в 55% бронирований были указаны два гостя. В соло-поездки отправлялись 23% путешественников, а втроем - 12%. Остальные 10% заказов приходятся на компании из четырех и более человек", - обратили внимание в OneTwoTrip.
Почти 47% бронирований гостиниц в Крыму приходятся на период с июня по август, на осень и весну - 25% и 19% соответственно.