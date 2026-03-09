https://ria.ru/20260309/kreml-2079525765.html
Неотредактированное обращение Путина к 8 Марта опубликовали по ошибке
Неотредактированное обращение Путина к 8 Марта опубликовали по ошибке - РИА Новости, 09.03.2026
Неотредактированное обращение Путина к 8 Марта опубликовали по ошибке
Неотредактированная версия видеопоздравления президента России Владимира Путина российских женщин с Международным женским днем была опубликована Кремлем по... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T15:44:00+03:00
2026-03-09T15:44:00+03:00
2026-03-09T15:44:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079302588_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2c9d547310cf58c92e35c894dd62c0c.jpg
https://ria.ru/20260309/podarok-2079451235.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079302588_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b389854cd94cef46e867c3ef669b3ab1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Неотредактированное обращение Путина к 8 Марта опубликовали по ошибке
Песков объяснил появление неотредактированного видео Путина к 8 Марта ошибкой