15:44 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/kreml-2079525765.html
Неотредактированное обращение Путина к 8 Марта опубликовали по ошибке
2026-03-09T15:44:00+03:00
2026-03-09T15:44:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
россия, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Неотредактированное обращение Путина к 8 Марта опубликовали по ошибке

Песков объяснил появление неотредактированного видео Путина к 8 Марта ошибкой

Президент Владимир Путин поздравил женщин России с Международным женским днём
Президент Владимир Путин поздравил женщин России с Международным женским днём
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин поздравил женщин России с Международным женским днём
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Неотредактированная версия видеопоздравления президента России Владимира Путина российских женщин с Международным женским днем была опубликована Кремлем по ошибке, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Видеопоздравление российского президента было опубликовано ночью с 7 на 8 марта в каналах Кремля в Max и Telegram, ролик содержал два дубля. Впоследствии видео было отредактировано.
«
"Да. Это ошибка. Сделаем так, чтобы их больше не было", - сказал пресс-секретарь изданию "Подъем".
РоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
