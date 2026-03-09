https://ria.ru/20260309/kreml-2079494148.html
"Мрачное предупреждение". Заявление Кремля о конце света поразило Запад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с мрачным предупреждением о конце света, следует из статьи британской газеты Daily Express. РИА Новости, 09.03.2026
