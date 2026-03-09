Рейтинг@Mail.ru
11:34 09.03.2026 (обновлено: 14:19 09.03.2026)
"Мрачное предупреждение". Заявление Кремля о конце света поразило Запад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с мрачным предупреждением о конце света, следует из статьи британской газеты Daily Express. РИА Новости, 09.03.2026
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с мрачным предупреждением о конце света, следует из статьи британской газеты Daily Express.
"Кремль заявил, что сейчас конец света. <…> Мрачное предупреждение прозвучало на фоне массированных ударов США и Израиля по Ирану", — говорится в материале.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков объяснил разницу между переговорами России и Ирана с американцами
8 марта, 14:15
Накануне Песков заявил, что из-за текущих конфликтов в мире создается впечатление конца света, но в истории человечество сталкивалось и не с такими вызовами.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Российский МИД осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Последствия атаки в Тегеране, Иран
"Катастрофа". Произошедшее в Тегеране вызвало панику на Западе
Вчера, 08:44
 
