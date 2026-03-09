В Краснодаре задержали мужчину, повредившего 12 автомобилей на парковке

КРАСНОДАР, 9 мар - РИА Новости. Сотрудники краснодарской полиции задержали 43-летнего жителя города Новокубанска, по подозрению в повреждении 12 автомобилей на парковке ЖК "Фонтаны", сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.
Седьмого марта в дежурную часть отдела полиции Центрального района УМВД России по городу Краснодару поступило несколько заявлений от владельцев автомобилей, которые испортил неизвестный мужчина на парковке ЖК "Фонтаны". По информации региональных пабликов, нарушитель повредил более десяти машин. У автомобилей были разбиты стекла и повреждены кузова.
«
"Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции установили личность мужчины и задержали его на улице Бургасской. Им оказался 43-летний житель города Новокубанск. Гражданин утверждает, что ничего не помнит, так как был в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в Telegram-канале пресс-службы.
Отмечается, что мужчина выражался нецензурной бранью, вел себя агрессивно, провоцировал конфликт и на замечания сотрудников полиции отвечал отказом в грубой форме. На него был составлен административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). По информации ведомства, правонарушителю грозит до 15 суток административного ареста.
В сообщении уточняется, что по факту повреждения транспортных средств проводится проверка, в ходе разбирательств будет установлен ущерб, причиненный владельцам автомобилей.
