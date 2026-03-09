https://ria.ru/20260309/krasnodar-2079481840.html
На складе в Краснодаре ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе в Краснодаре ликвидировано, сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.03.2026
