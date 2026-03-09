Рейтинг@Mail.ru
В Еврокомиссии рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/konflikt-2079545489.html
В Еврокомиссии рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
В Еврокомиссии рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.03.2026
В Еврокомиссии рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
Конфликт на Ближнем Востоке может привести к существенному стагфляционному шоку для мировой и европейской экономики, если станет более масштабным, заявил... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T18:31:00+03:00
2026-03-09T18:31:00+03:00
в мире
ближний восток
ормузский пролив
персидский залив
валдис домбровскис
brent
еврокомиссия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2078003438.html
https://ria.ru/20260305/ekonomika-2078802896.html
ближний восток
ормузский пролив
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, ормузский пролив, персидский залив, валдис домбровскис, brent, еврокомиссия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Ормузский пролив, Персидский залив, Валдис Домбровскис, Brent, Еврокомиссия, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Еврокомиссии рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

Домбровскис: ближневосточный конфликт вызовет стагфляционный шок в экономике

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке может привести к существенному стагфляционному шоку для мировой и европейской экономики, если станет более масштабным, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис перед встречей глав минфинов стран еврозоны.
«
"Однако если конфликт станет более масштабным, включая нарушения судоходства в Ормузском проливе или атаки на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива, это может привести к существенному стагфляционному шоку для мировой и европейской экономики", - сказал он.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Эксперт рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке влияет на экономику
2 марта, 19:39
Домбровскис считает, что в таком случае возможны более высокие цены на энергию, которые могут распространиться на более широкую инфляцию, а также негативные эффекты для доверия, сбои в цепочках поставок и ужесточение финансовых условий.
На открытии торгов в понедельник стоимость нефти Brent поднялась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, к вечеру рост скорректировался до 9% с 30%, при этом цена осталась выше психологической отметки в 100 долларов и почти в полтора раза выше к уровню закрытия февраля.
Стоимость газа в Европе в то же время открыла торги выше отметки в 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 11 января 2023 года, днем цены скорректировались примерно до 726 долларов, что при этом почти вдвое выше к расчетной цене конца февраля.
Чрезвычайный и полномочный посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Посол КНР оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на мировую экономику
5 марта, 11:37
 
В миреБлижний ВостокОрмузский проливПерсидский заливВалдис ДомбровскисBrentЕврокомиссияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала