Рейтинг@Mail.ru
Китай назвал нынешний конфликт на Ближнем Востоке войной - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/kitaj-2079557006.html
Китай назвал нынешний конфликт на Ближнем Востоке войной
Китай назвал нынешний конфликт на Ближнем Востоке войной - РИА Новости, 09.03.2026
Китай назвал нынешний конфликт на Ближнем Востоке войной
Нынешний конфликт на Ближнем Востоке - это война, которая никогда не должна была начинаться, она не выгодна ни одной из сторон, заявил в понедельник министр... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T19:51:00+03:00
2026-03-09T19:51:00+03:00
в мире
китай
персидский залив
ближний восток
ван и (политик)
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg
https://ria.ru/20260309/iran-2079530015.html
https://ria.ru/20260308/ssha-2079258640.html
китай
персидский залив
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3761d63b557c3ab62d57d7074ff00a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, персидский залив, ближний восток, ван и (политик), оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Китай, Персидский залив, Ближний Восток, Ван И (политик), ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Китай назвал нынешний конфликт на Ближнем Востоке войной

Ван И: нынешний конфликт на Ближнем Востоке никогда не должен был начинаться

© AP Photo / Chan Long HeiФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Chan Long Hei
Флаг КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН,9 мар - РИА Новости. Нынешний конфликт на Ближнем Востоке - это война, которая никогда не должна была начинаться, она не выгодна ни одной из сторон, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Кувейта Джаррахом Джабером.
«
"Китай последовательно выступает за урегулирование споров политико-дипломатическим путем. Нынешний конфликт — это война, которой никогда не должно было быть, она не несет пользы ни одной из сторон", - заявил Ван И.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Иран атаковал цели США и Израиля сверхтяжелыми ракетами, заявил КСИР
Вчера, 16:18
Он отметил, что США и Израиль начали наносить военные удары по Ирану без санкции ООН во время переговоров между Вашингтоном и Тегераном, что является явным нарушением международного права.
Ван И подчеркнул необходимость уважения суверенитета, безопасности и территориальной целостности государств Персидского залива.
«
"Делом первостепенной важности является скорейшее прекращение огня и завершение войны. Китай высоко ценит последовательные призывы государств Персидского залива к диалогу и переговорам", - отметил глава внешнеполитического ведомства КНР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
8 марта, 08:00
 
В миреКитайПерсидский заливБлижний ВостокВан И (политик)ООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала