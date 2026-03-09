https://ria.ru/20260309/kitaj-2079557006.html
Китай назвал нынешний конфликт на Ближнем Востоке войной
Китай назвал нынешний конфликт на Ближнем Востоке войной - РИА Новости, 09.03.2026
Китай назвал нынешний конфликт на Ближнем Востоке войной
Нынешний конфликт на Ближнем Востоке - это война, которая никогда не должна была начинаться, она не выгодна ни одной из сторон, заявил в понедельник министр... РИА Новости, 09.03.2026
Китай назвал нынешний конфликт на Ближнем Востоке войной
Ван И: нынешний конфликт на Ближнем Востоке никогда не должен был начинаться