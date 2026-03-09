Китай призвал осудить атаки на мирных жителей на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 9 мар - РИА Новости. Любые атаки на мирных жителей и невоенные цели на Ближнем Востоке следует осудить, заявил спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь.
"Китай выражает глубокую озабоченность по поводу нынешней региональной напряженности", - заявил Чжай Цзюнь на встрече с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом, его слова приводит МИД КНР.
"Нельзя допускать нарушения суверенитета, безопасности и территориальной целостности стран Персидского залива, а любые атаки на мирных жителей и невоенные цели заслуживают осуждения", - добавил он.
Фейсал Бен Фархан Аль Сауд, в свою очередь, отметил, что Саудовская Аравия высоко ценит приверженность Китая принципам справедливости и надеется, что КНР продолжит играть позитивную роль в содействии прекращению огня и предотвращении дальнейшего ухудшения ситуации в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.