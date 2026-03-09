Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал осудить атаки на мирных жителей на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.03.2026
11:32 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/kitaj-2079493817.html
Китай призвал осудить атаки на мирных жителей на Ближнем Востоке
Любые атаки на мирных жителей и невоенные цели на Ближнем Востоке следует осудить, заявил спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T11:32:00+03:00
2026-03-09T11:32:00+03:00
в мире
китай
ближний восток
иран
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18696/89/186968974_0:1:901:507_1920x0_80_0_0_bf268a5efb29a30a8502a7bb7414e7f1.jpg
https://ria.ru/20260309/tramp-2079485175.html
https://ria.ru/20260309/ssha-2079038936.html
китай
ближний восток
иран
в мире, китай, ближний восток, иран, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Китай, Ближний Восток, Иран, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Китай призвал осудить атаки на мирных жителей и невоенные цели Ближнего Востока

© РИА Новости / Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 9 мар - РИА Новости. Любые атаки на мирных жителей и невоенные цели на Ближнем Востоке следует осудить, заявил спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь.
"Китай выражает глубокую озабоченность по поводу нынешней региональной напряженности", - заявил Чжай Цзюнь на встрече с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом, его слова приводит МИД КНР.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Ужасающие потери". СМИ раскрыли, чем Иран поразил Трампа
Вчера, 10:23
Спецпосланник подчеркнул, что Китай всегда настаивал на соблюдении основных целей и принципов Устава ООН, а также основных норм международных отношений.
"Нельзя допускать нарушения суверенитета, безопасности и территориальной целостности стран Персидского залива, а любые атаки на мирных жителей и невоенные цели заслуживают осуждения", - добавил он.
Фейсал Бен Фархан Аль Сауд, в свою очередь, отметил, что Саудовская Аравия высоко ценит приверженность Китая принципам справедливости и надеется, что КНР продолжит играть позитивную роль в содействии прекращению огня и предотвращении дальнейшего ухудшения ситуации в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Трампу осталось полгода. Израиль похоронил величие США
Вчера, 08:00
 
В миреКитайБлижний ВостокИранООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
