Китай призвал осудить атаки на мирных жителей на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 9 мар - РИА Новости. Любые атаки на мирных жителей и невоенные цели на Ближнем Востоке следует осудить, заявил спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь.

Фейсал Бен Фархан Аль Сауд, в свою очередь, отметил, что Саудовская Аравия высоко ценит приверженность Китая принципам справедливости и надеется, что КНР продолжит играть позитивную роль в содействии прекращению огня и предотвращении дальнейшего ухудшения ситуации в регионе.