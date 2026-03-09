Китай намерен принять меры для обеспечения энергетической безопасности

ПЕКИН, 9 мар - РИА Новости. Пекин будет принимать необходимые меры для обеспечения собственной энергетической безопасности, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что главы минфинов стран "Большой семерки" (G7) на внеочередной встрече с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем 9 марта обсудят возможность совместного использования нефти из стратегических запасов.
Го Цзякунь, комментируя соответствующую информацию, отметил, что энергетическая безопасность "имеет решающее значение для мировой экономики, и все стороны несут ответственность за обеспечение стабильного и бесперебойного энергоснабжения".
"Китай будет принимать необходимые меры для обеспечения собственной энергетической безопасности", - сказал Го Цзякунь.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
