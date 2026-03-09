Китай намерен принять меры для обеспечения энергетической безопасности

ПЕКИН, 9 мар - РИА Новости. Пекин будет принимать необходимые меры для обеспечения собственной энергетической безопасности, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что главы минфинов стран "Большой семерки" ( G7 ) на внеочередной встрече с главой Международного энергетического агентства ( МЭА Фатихом Биролем 9 марта обсудят возможность совместного использования нефти из стратегических запасов.

Го Цзякунь, комментируя соответствующую информацию, отметил, что энергетическая безопасность "имеет решающее значение для мировой экономики, и все стороны несут ответственность за обеспечение стабильного и бесперебойного энергоснабжения".

"Китай будет принимать необходимые меры для обеспечения собственной энергетической безопасности", - сказал Го Цзякунь.

