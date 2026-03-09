ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости. Британский эсминец HMS Dragon до сих пор не отправился на Кипр после удара беспилотника по базе ВВС Великобритании "Акротири", выяснило РИА Новости.
Ранее министерство обороны Великобритании подтвердило удар БПЛА по базе "Акротири". После того, как Кипр выразил недовольство ситуацией, британский премьер Кир Стармер заявил, что направит на Кипр корабль HMS Dragon, а также вертолеты со средствами борьбы с БПЛА.
При этом, как следует из ежедневной сводки движения военных судов, которую публикуют Королевские ВМС, по состоянию на понедельник HMS Dragon остается в Великобритании. В сводке за понедельник говорится, что единственный запланированный на этот день маршрут эсминца – от "северо-западной стены" базы ВМС в Портсмуте до склада боеприпасов, который также находится в Портсмуте.
В пятницу газета Politico сообщила, что Великобритания не может оперативно подготовить корабль HMS Dragon для обещанной отправки на Кипр из-за недавнего сокращения сотрудников на военно-морской базе. В рамках техобслуживания эсминцу HMS Dragon также требовались сварочные работы, для чего необходимо было демонтировать его вооружение и затем повторно его установить. Впоследствии Кипр раскритиковал Лондон из-за слишком медленного реагирования на угрозы БПЛА.