Рейтинг@Mail.ru
Британский эсминец HMS Dragon до сих пор не отправился на Кипр - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/kipr-2079540540.html
Британский эсминец HMS Dragon до сих пор не отправился на Кипр
Британский эсминец HMS Dragon до сих пор не отправился на Кипр - РИА Новости, 09.03.2026
Британский эсминец HMS Dragon до сих пор не отправился на Кипр
Британский эсминец HMS Dragon до сих пор не отправился на Кипр после удара беспилотника по базе ВВС Великобритании "Акротири", выяснило РИА Новости. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T17:32:00+03:00
2026-03-09T17:32:00+03:00
в мире
кипр
великобритания
портсмут
кир стармер
politico
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734371614_0:127:2748:1672_1920x0_80_0_0_3e78bc7ac2433f6b5b26fee239cfd8bc.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078379117.html
https://ria.ru/20260309/britaniya-2079509345.html
кипр
великобритания
портсмут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734371614_0:0:2438:1828_1920x0_80_0_0_65488d9642c3393338ec208417bd677c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кипр, великобритания, портсмут , кир стармер, politico, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кипр, Великобритания, Портсмут , Кир Стармер, Politico, Военная операция США и Израиля против Ирана
Британский эсминец HMS Dragon до сих пор не отправился на Кипр

Британский эсминец HMS Dragon до сих пор не отправился на Кипр после удара БПЛА

© Фото : U.S. Navy / MC2 Jacob D. MooreЭскадренный миноносец противовоздушной обороны HMS Dragon Королевского военно-морского флота Великобритании
Эскадренный миноносец противовоздушной обороны HMS Dragon Королевского военно-морского флота Великобритании - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : U.S. Navy / MC2 Jacob D. Moore
Эскадренный миноносец противовоздушной обороны HMS Dragon Королевского военно-морского флота Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости. Британский эсминец HMS Dragon до сих пор не отправился на Кипр после удара беспилотника по базе ВВС Великобритании "Акротири", выяснило РИА Новости.
Ранее министерство обороны Великобритании подтвердило удар БПЛА по базе "Акротири". После того, как Кипр выразил недовольство ситуацией, британский премьер Кир Стармер заявил, что направит на Кипр корабль HMS Dragon, а также вертолеты со средствами борьбы с БПЛА.
Пуск ракеты армией Ирана - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В КСИР заявили о поражении американского эсминца у берегов Ирана
4 марта, 09:54
При этом, как следует из ежедневной сводки движения военных судов, которую публикуют Королевские ВМС, по состоянию на понедельник HMS Dragon остается в Великобритании. В сводке за понедельник говорится, что единственный запланированный на этот день маршрут эсминца – от "северо-западной стены" базы ВМС в Портсмуте до склада боеприпасов, который также находится в Портсмуте.
В пятницу газета Politico сообщила, что Великобритания не может оперативно подготовить корабль HMS Dragon для обещанной отправки на Кипр из-за недавнего сокращения сотрудников на военно-морской базе. В рамках техобслуживания эсминцу HMS Dragon также требовались сварочные работы, для чего необходимо было демонтировать его вооружение и затем повторно его установить. Впоследствии Кипр раскритиковал Лондон из-за слишком медленного реагирования на угрозы БПЛА.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Стармер рассказал, как ситуация с Ираном может повлиять на Британию
Вчера, 13:29
 
В миреКипрВеликобританияПортсмутКир СтармерPoliticoВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала