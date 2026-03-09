https://ria.ru/20260309/kiev-2079485991.html
В Киеве сотрудники ТЦК перекрыли проспект
В Киеве сотрудники ТЦК перекрыли проспект - РИА Новости, 09.03.2026
В Киеве сотрудники ТЦК перекрыли проспект
Сотрудники военкомата перекрыли проспект Николая Бажана в Киеве, в сторону Борисполя образуется огромная пробка, сообщает украинское издание Times of Ukraine. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T10:37:00+03:00
2026-03-09T10:37:00+03:00
2026-03-09T10:38:00+03:00
в мире
украина
киев
борисполь
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
киев
борисполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
В Киеве сотрудники ТЦК перекрыли проспект
В Киеве сотрудники ТЦК перекрыли проспект Бажана
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости.
Сотрудники военкомата перекрыли проспект Николая Бажана в Киеве, в сторону Борисполя образуется огромная пробка, сообщает украинское издание Times of Ukraine
.
"ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) перекрыли проспект Николая Бажана в Киеве, в сторону Борисполя образуется огромная пробка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
издания.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.