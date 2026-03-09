Рейтинг@Mail.ru
В Киеве начались проблемы с водой
09:52 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/kiev-2079481505.html
В Киеве начались проблемы с водой
Проблемы с водоснабжением начались у жителей Соломенского, Святошинского, Голосеевского и Подольского районов Киева, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.03.2026
2026
Ночной Киев
Ночной Киев
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Проблемы с водоснабжением начались у жителей Соломенского, Святошинского, Голосеевского и Подольского районов Киева, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Киеве начались проблемы с водой у жителей Соломенского, Святошинского, Голосеевского и Подольского районов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В издании отметили, что проблемы с водоснабжением связаны с отключениями электроснабжения, в результате чего обесточены объекты "Киевводоканала".
