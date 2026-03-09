https://ria.ru/20260309/kiev-2079481505.html
В Киеве начались проблемы с водой
В Киеве начались проблемы с водой - РИА Новости, 09.03.2026
В Киеве начались проблемы с водой
Проблемы с водоснабжением начались у жителей Соломенского, Святошинского, Голосеевского и Подольского районов Киева, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.03.2026
В Киеве начались проблемы с водой
У жителей четырех районов Киева начались проблемы с водоснабжением