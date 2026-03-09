Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 09.03.2026 (обновлено: 15:05 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/khamenei-2079506246.html
Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием
Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием - РИА Новости, 09.03.2026
Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием
Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с назначением на пост верховного лидера Ирана. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T13:06:00+03:00
2026-03-09T15:05:00+03:00
иран
россия
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
али хаменеи
масуд пезешкиан
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260309/khamenei-2079474249.html
https://ria.ru/20260304/ayatolly-2078265842.html
https://ria.ru/20260308/ssha-2079258640.html
иран
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, али хаменеи, масуд пезешкиан, сша
Иран, Россия, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан, США
Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием

Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с назначением на пост верховного лидера Ирана.
"Его превосходительству верховному руководителю Исламской Республики Иран аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи. <…> Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания", — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Моджтаба Хаменеи: биография нового верховного лидера Ирана
Вчера, 09:06
Москва была и будет надежным партнером Тегерана, подчеркнул президент. Он также выразил уверенность, что новый лидер продолжит дело отца и сплотит народ. Путин пожелал ему успехов и силы духа.
"Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности", — добавил он.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кто такие аятоллы и как устроена власть в Иране
4 марта, 10:54
Бывший верховный лидер исламской республики Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур. Иран чуть более недели находился под управлением Временного руководящего совета, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.
Как отметил секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани, избрание Моджтабы Хаменеи состоялось, несмотря на угрозы атак со стороны США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
8 марта, 08:00
 
ИранРоссияВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреАли ХаменеиМасуд ПезешкианСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала