Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с назначением на пост верховного лидера Ирана.
"Его превосходительству верховному руководителю Исламской Республики Иран аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи. <…> Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания", — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Москва была и будет надежным партнером Тегерана, подчеркнул президент. Он также выразил уверенность, что новый лидер продолжит дело отца и сплотит народ. Путин пожелал ему успехов и силы духа.
"Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности", — добавил он.
Бывший верховный лидер исламской республики Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур. Иран чуть более недели находился под управлением Временного руководящего совета, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.
Как отметил секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани, избрание Моджтабы Хаменеи состоялось, несмотря на угрозы атак со стороны США.