У берегов Турции затонул катер с нелегальными мигрантами - РИА Новости, 09.03.2026
12:18 09.03.2026
У берегов Турции затонул катер с нелегальными мигрантами
Катер с нелегальными мигрантами затонула в понедельник у берегов турецкой провинции Анталья, погибли не менее 14 человек, сообщили власти провинции. РИА Новости, 09.03.2026
У берегов Турции затонул катер с нелегальными мигрантами

Катер с мигрантами затонул у берегов Турции, погибли 14 человек

© AP Photo / Petros KaradjiasФлаг Турции
© AP Photo / Petros Karadjias
Флаг Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 9 мар – РИА Новости. Катер с нелегальными мигрантами затонула в понедельник у берегов турецкой провинции Анталья, погибли не менее 14 человек, сообщили власти провинции.
"Катер с нелегальными мигрантами из Афганистана, в том числе детьми и женщинами, был замечен у берегов района Демре в 06.00 мск. Береговая охрана пыталась остановить катер, но он в попытке уйти начал выполнять резкие маневры и столкнулся с катером береговой охраны, вследствие этого часть мигрантов упала в море. Оставшиеся в катере были доставлены на берег, некоторым оказали медицинскую помощь", - сообщается в пресс-релизе.
"К сожалению, 14 человек погибли в результате инцидента. Еще 14 мигрантов задержаны, семеро спасены береговой охраной", - сообщили власти.
Начато расследование инцидента.
