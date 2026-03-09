https://ria.ru/20260309/kater-2079499638.html
У берегов Турции затонул катер с нелегальными мигрантами
Катер с нелегальными мигрантами затонула в понедельник у берегов турецкой провинции Анталья, погибли не менее 14 человек, сообщили власти провинции. РИА Новости, 09.03.2026
СТАМБУЛ, 9 мар – РИА Новости. Катер с нелегальными мигрантами затонула в понедельник у берегов турецкой провинции Анталья, погибли не менее 14 человек, сообщили власти провинции.
"Катер с нелегальными мигрантами из Афганистана, в том числе детьми и женщинами, был замечен у берегов района Демре в 06.00 мск. Береговая охрана пыталась остановить катер, но он в попытке уйти начал выполнять резкие маневры и столкнулся с катером береговой охраны, вследствие этого часть мигрантов упала в море. Оставшиеся в катере были доставлены на берег, некоторым оказали медицинскую помощь", - сообщается в пресс-релизе.
"К сожалению, 14 человек погибли в результате инцидента. Еще 14 мигрантов задержаны, семеро спасены береговой охраной", - сообщили власти.
Начато расследование инцидента.