У берегов Турции затонул катер с нелегальными мигрантами

"Катер с нелегальными мигрантами из Афганистана, в том числе детьми и женщинами, был замечен у берегов района Демре в 06.00 мск. Береговая охрана пыталась остановить катер, но он в попытке уйти начал выполнять резкие маневры и столкнулся с катером береговой охраны, вследствие этого часть мигрантов упала в море. Оставшиеся в катере были доставлены на берег, некоторым оказали медицинскую помощь", - сообщается в пресс-релизе.