https://ria.ru/20260309/katar-2079523453.html
Силы ПВО Катара отразили новую ракетную атаку
Силы ПВО Катара отразили новую ракетную атаку - РИА Новости, 09.03.2026
Силы ПВО Катара отразили новую ракетную атаку
Силы противовоздушной обороны Катара в понедельник отразили новую ракетную атаку на территорию страны, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T15:29:00+03:00
2026-03-09T15:29:00+03:00
2026-03-09T15:39:00+03:00
катар
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024957069_0:129:688:516_1920x0_80_0_0_b609a489e19d10902d968444589faba8.jpg
https://ria.ru/20260309/pvo-2079458616.html
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024957069_0:57:688:573_1920x0_80_0_0_0e3f5eaa1c63720a00a0f42ec3948dc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Силы ПВО Катара отразили новую ракетную атаку
Минобороны Катара: силы ПВО отразили новую ракетную атаку на территорию страны