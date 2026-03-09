Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО Катара отразили новую ракетную атаку
15:29 09.03.2026 (обновлено: 15:39 09.03.2026)
Силы ПВО Катара отразили новую ракетную атаку
Силы противовоздушной обороны Катара в понедельник отразили новую ракетную атаку на территорию страны, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 09.03.2026
катар, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Работа ПВО в Катаре
Работа ПВО в Катаре. Архивное фото
ДОХА, 9 мар - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Катара в понедельник отразили новую ракетную атаку на территорию страны, сообщило министерство обороны.
"Вооруженные силы Катара перехватили новую ракетную атаку, нацеленную на территорию страны", - отмечается в сообщении.
Катар заявил, что ПВО перехватила запущенные по эмирату ракеты
Вчера, 04:03
 
