Такер Карлсон обратился к миру с необычным призывом

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в своем Telegram-канале призвал молиться для спасения мира.
"Молитесь, чтобы заклятье рассеялось и мир был спасен", — написал он.
Ранее президент США Дональд Трамп во время интервью телеканалу ABC обрушился с критикой на Такера Карлсона из-за его несогласия с военной операцией Вашингтона против Ирана.
После американской агрессии на Ближнем Востоке Карлсон в интервью телеканалу ABC резко осудил действия Вашингтона. Журналист не стеснялся в выражениях, назвав военную кампанию "абсолютно отвратительной и злой".
Карлсон, который уже длительное время является сторонником Трампа, не раз критиковал внешний курс второй администрации республиканца, выступая против вмешательства в зарубежные конфликты. Так, он характеризовал поддержку США Украины как "прокси-войну" с Россией, а также предостерегал от любых военных действий против Ирана, считая их губительными для США.
Ранее журналист взял интервью у американского посла в Израиле Майка Хакаби, в ходе которого последний сказал, что Израиль имеет библейское право на земли между рекой Нил в Египте и Евфратом в Сирии и Ираке. Министерства иностранных дел ОАЭ, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Турции, Катара, Кувейта, Омана, Бахрейна, Ливана, Сирии и Палестины, а также секретариаты ОИС, ЛАГ и ССАГПЗ уже выразили решительное осуждение и глубокую озабоченность из-за этих слов.