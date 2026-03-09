Рейтинг@Mail.ru
Такер Карлсон обратился к миру с необычным призывом - РИА Новости, 09.03.2026
19:15 09.03.2026
Такер Карлсон обратился к миру с необычным призывом
Такер Карлсон обратился к миру с необычным призывом - РИА Новости, 09.03.2026
Такер Карлсон обратился к миру с необычным призывом
Американский журналист Такер Карлсон в своем Telegram-канале призвал молиться для спасения мира. РИА Новости, 09.03.2026
в мире
сша
иран
такер карлсон
дональд трамп
майк хакаби
лига арабских государств
военная операция сша и израиля против ирана
Такер Карлсон обратился к миру с необычным призывом

Такер Карлсон призвал молиться за спасение мира

© AP Photo / Ross D. Franklin
Американский журналист Такер Карлсон
© AP Photo / Ross D. Franklin
Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в своем Telegram-канале призвал молиться для спасения мира.
"Молитесь, чтобы заклятье рассеялось и мир был спасен", — написал он.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Министр войны США сделал громкое заявление об Иране
Вчера, 18:18
Ранее президент США Дональд Трамп во время интервью телеканалу ABC обрушился с критикой на Такера Карлсона из-за его несогласия с военной операцией Вашингтона против Ирана.
После американской агрессии на Ближнем Востоке Карлсон в интервью телеканалу ABC резко осудил действия Вашингтона. Журналист не стеснялся в выражениях, назвав военную кампанию "абсолютно отвратительной и злой".
Дым на месте удара по нефтебазе в районе Тегерана - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Обжигают кожу": произошедшее в Иране ужаснуло Запад
Вчера, 15:00
Карлсон, который уже длительное время является сторонником Трампа, не раз критиковал внешний курс второй администрации республиканца, выступая против вмешательства в зарубежные конфликты. Так, он характеризовал поддержку США Украины как "прокси-войну" с Россией, а также предостерегал от любых военных действий против Ирана, считая их губительными для США.
Ранее журналист взял интервью у американского посла в Израиле Майка Хакаби, в ходе которого последний сказал, что Израиль имеет библейское право на земли между рекой Нил в Египте и Евфратом в Сирии и Ираке. Министерства иностранных дел ОАЭ, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Турции, Катара, Кувейта, Омана, Бахрейна, Ливана, Сирии и Палестины, а также секретариаты ОИС, ЛАГ и ССАГПЗ уже выразили решительное осуждение и глубокую озабоченность из-за этих слов.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Иран заслуживает". Фон дер Ляйен высказалась об ударах США
Вчера, 16:37
 
В миреСШАИранТакер КарлсонДональд ТрампМайк ХакабиЛига арабских государствВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
