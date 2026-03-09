Рейтинг@Mail.ru
Пассажиры экстренно севшего в Янгоне рейса Azur Air размещены в гостиницах - РИА Новости, 09.03.2026
13:45 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/jangon-2079511528.html
Пассажиры экстренно севшего в Янгоне рейса Azur Air размещены в гостиницах
Пассажиры экстренно севшего в Янгоне рейса Azur Air размещены в гостиницах
Пассажиры незапланированно севшего в Янгоне рейса Azur Air размещены в гостиницах, за ними вылетел резервный самолет из Москвы, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T13:45:00+03:00
2026-03-09T13:45:00+03:00
янгон (город)
москва
тюмень
azur air
янгон (город)
москва
тюмень
янгон (город), москва, тюмень, azur air
Янгон (город), Москва, Тюмень, Azur Air
Пассажиры экстренно севшего в Янгоне рейса Azur Air размещены в гостиницах

Пассажиры незапланированно севшего в Янгоне рейса Azur Air размещены в отелях

CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUBСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUB
Самолет авиакомпании Azur Air. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пассажиры незапланированно севшего в Янгоне рейса Azur Air размещены в гостиницах, за ними вылетел резервный самолет из Москвы, сообщила авиакомпания.
«
"Резервное воздушное судно отправилось в Янгон из Москвы... На время ожидания пассажиры размещены в гостиницах города Янгона", - говорится в сообщении.
Самолет вылетел из аэропорта "Внуково" в 12.03 мск, расчетное время прибытия в Янгон - 10 марта в 00.30 по местному времени (9 марта в 21.30 мск), отметили в Azur Air.
Восьмого марта самолет Azur Air, следовавший из Тюмени в Нячанг, подал аварийный сигнал у берегов Мьянмы, снизился и совершил успешную посадку в аэропорту Янгона. Никто из 336 пассажиров и 10 членов экипажа рейса не пострадал.
