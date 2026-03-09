https://ria.ru/20260309/izrail-2079577396.html
В Израиле зафиксировали очередной пуск ракет из Ирана
Израиль зафиксировал очередной пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 09.03.2026
