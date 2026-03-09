Рейтинг@Mail.ru
В Израиле зафиксировали очередной пуск ракет из Ирана - РИА Новости, 09.03.2026
23:15 09.03.2026
В Израиле зафиксировали очередной пуск ракет из Ирана
Израиль зафиксировал очередной пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T23:15:00+03:00
2026-03-09T23:15:00+03:00
В Израиле зафиксировали очередной пуск ракет из Ирана

ЦАХАЛ: Израиль зафиксировал очередной пуск ракет из Ирана, ПВО ведет перехват

© REUTERS / Ammar AwadРабота ПВО в Израиле
Работа ПВО в Израиле - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / Ammar Awad
Работа ПВО в Израиле. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Израиль зафиксировал очередной пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Самолет военно-воздушных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Армия Израиля сообщила об ударах по шести военным аэродромам в Иране
