В Израиле два человека пострадали в результате ракетных обстрелов

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар – РИА Новости. Два человека в Израиле получили легкие ранения в результате ракетных обстрелов, сообщила пресс-служба израильской скорой помощи (MDA).
"В продолжение обстрелов по Государству Израиль: на месте происшествия в центре страны фельдшеры и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь двум пострадавшим с легкими ранениями", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяла на себя "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.