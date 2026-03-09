Рейтинг@Mail.ru
В Израиле два человека пострадали в результате ракетных обстрелов - РИА Новости, 09.03.2026
20:42 09.03.2026
В Израиле два человека пострадали в результате ракетных обстрелов
В Израиле два человека пострадали в результате ракетных обстрелов - РИА Новости, 09.03.2026
В Израиле два человека пострадали в результате ракетных обстрелов
Два человека в Израиле получили легкие ранения в результате ракетных обстрелов, сообщила пресс-служба израильской скорой помощи (MDA). РИА Новости, 09.03.2026
в мире
израиль
иран
ливан
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
ливан
в мире, израиль, иран, ливан, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Ливан, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Израиле два человека пострадали в результате ракетных обстрелов

В Израиле 2 человека получили легкие ранения в результате ракетных обстрелов

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПоследствия ракетной атаки Ирана в Израиле
Последствия ракетной атаки Ирана в Израиле - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Последствия ракетной атаки Ирана в Израиле. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар – РИА Новости. Два человека в Израиле получили легкие ранения в результате ракетных обстрелов, сообщила пресс-служба израильской скорой помощи (MDA).
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала ракетный запуск со стороны Ирана, через несколько минут армия сообщила, что были зафиксированы пуски также со стороны Ливана, при чем впервые в рамках нынешней эскалации по центру Израиля.
«
"В продолжение обстрелов по Государству Израиль: на месте происшествия в центре страны фельдшеры и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь двум пострадавшим с легкими ранениями", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяла на себя "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.
В миреИзраильИранЛиванХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
