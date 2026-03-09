https://ria.ru/20260309/izrail-2079557583.html
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракет, выпущенных из Ливана
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракет, выпущенных из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракет, выпущенных из Ливана на территорию страны, некоторые снаряды упали на открытой местности. РИА Новости, 09.03.2026
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракет, выпущенных из Ливана
