Израиль заявил об ударе по центру КСИР, управлявшему запуском беспилотников
Израиль заявил об ударе по центру КСИР, управлявшему запуском беспилотников
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по центру Корпуса стражей иранской революции (КСИР), управлявшему запуском беспилотников. РИА Новости, 09.03.2026
Израиль заявил об ударе по центру КСИР, управлявшему запуском беспилотников
