Израиль заявил об ударе по центру КСИР, управлявшему запуском беспилотников - РИА Новости, 09.03.2026
19:46 09.03.2026
Израиль заявил об ударе по центру КСИР, управлявшему запуском беспилотников
Израиль заявил об ударе по центру КСИР, управлявшему запуском беспилотников - РИА Новости, 09.03.2026
Израиль заявил об ударе по центру КСИР, управлявшему запуском беспилотников
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по центру Корпуса стражей иранской революции (КСИР), управлявшему запуском беспилотников. РИА Новости, 09.03.2026
в мире, израиль, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль заявил об ударе по центру КСИР, управлявшему запуском беспилотников

ЦАХАЛ заявил об ударе по управлявшему запуском беспилотников центру КСИР

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по центру Корпуса стражей иранской революции (КСИР), управлявшему запуском беспилотников.
"ВВС Израиля, действуя на основании разведывательных данных ЦАХАЛ, завершили очередную волну ударов… В рамках этих ударов был поражен центр КСИР, откуда запускались беспилотники в сторону государства Израиль", - говорится в заявлении армии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Трамп утверждает, что еще не принял решение об отправке военных США в Иран
В миреИзраильСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
