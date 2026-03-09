Рейтинг@Mail.ru
Израиль нанес удар по Русскому дому в Ливане - РИА Новости, 09.03.2026
16:16 09.03.2026 (обновлено: 18:39 09.03.2026)
Израиль нанес удар по Русскому дому в Ливане
Израиль нанес удар по Русскому дому в Ливане
ЦАХАЛ атаковала Русский дом в Набатии в Ливане, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. РИА Новости, 09.03.2026
Израиль нанес удар по Русскому дому в Ливане

Израиль нанес удар по партнерскому Русскому дому в ливанском городе Набатия

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. ЦАХАЛ атаковала Русский дом в Набатии в Ливане, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"Израильская авиация нанесла удар по партнерскому Русскому дому в ливанском городе Набатия. <...> Это наши добрые друзья, никакой военной деятельности в культурном центре не было", — написал он в Telegram-канале.
Представительство в Бейруте на связи с коллегами, добавил Примаков.
Позже Россотрудничество выступило с официальным заявлением, в котором назвало атаку ничем не вызванной агрессией.
Основатель и директор Русского дома Асаад Дия сообщал, что здание разрушилось полностью. В нем никого не было, поскольку все уехали после начала военных действий. Как рассказал Дия, до этого там занимались гуманитарной деятельностью: сотрудники организовывали курсы русского языка, рисования и танцев для детей.
О начале наступательной операции в Ливане ЦАХАЛ объявила 2 марта. Рано утром в тот день с территории страны в направлении Израиля выпустили несколько ракет. Ответственность за атаку взяла на себя "Хезболла". Тель-Авив в ответ начал наносить массированные удары по населенным пунктам арабского государства, включая столицу. Сегодня армия, как сообщается, приступила к целенаправленной ограниченной наземной операции.
Заголовок открываемого материала