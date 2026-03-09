Израиль нанес удар по Русскому дому в Ливане

Основатель и директор Русского дома Асаад Дия сообщал, что здание разрушилось полностью. В нем никого не было, поскольку все уехали после начала военных действий. Как рассказал Дия, до этого там занимались гуманитарной деятельностью: сотрудники организовывали курсы русского языка, рисования и танцев для детей.