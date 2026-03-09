Рейтинг@Mail.ru
Русский дом культуры на юге Ливана уничтожен ударами Израиля
14:31 09.03.2026 (обновлено: 14:51 09.03.2026)
Русский дом культуры на юге Ливана уничтожен ударами Израиля
Здание, где находился Русский дом культуры, в городе Набатия на юге Ливана в воскресенье было полностью уничтожено ударами израильской авиации, рассказал РИА... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
ливан
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, ливан, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
БЕЙРУТ, 9 мар - РИА Новости. Здание, где находился Русский дом культуры, в городе Набатия на юге Ливана в воскресенье было полностью уничтожено ударами израильской авиации, рассказал РИА Новости основатель и директор этой организации Асаад Дия.
"Здание полностью разрушено от вчерашнего удара. Здание было абсолютно пустое, все уехали, когда началась война", - рассказал Дия.
Директор уточнил, что приступивший к активной работе в 2004 году дом культуры занимался разнообразной гуманитарной деятельностью: там были организованы курсы русского языка, рисования и танцев для детей, в здании находилась большая библиотека.
"Мы оказывали и скромную помощь малоимущем семьям", - добавил Дия.
Израильская авиация в воскресенье подвергла бомбардировкам более 40 населенных пунктов на юге Ливана, включая город Набатия. По данным министерства здравоохранения Ливана, с начала эскалации конфликта с Израилем 2 марта от израильских атак погибли 392 человека, ранения получили 1130 граждан.
В мире, Ливан, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
