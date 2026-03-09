https://ria.ru/20260309/izrail-2079516979.html
Русский дом культуры на юге Ливана уничтожен ударами Израиля
Русский дом культуры на юге Ливана уничтожен ударами Израиля - РИА Новости, 09.03.2026
Русский дом культуры на юге Ливана уничтожен ударами Израиля
Здание, где находился Русский дом культуры, в городе Набатия на юге Ливана в воскресенье было полностью уничтожено ударами израильской авиации, рассказал РИА... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T14:31:00+03:00
2026-03-09T14:31:00+03:00
2026-03-09T14:51:00+03:00
в мире
ливан
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079518479_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e62c73e8e6c9c1f91a85a4d00dde127f.jpg
https://ria.ru/20260308/kiselev-2079412113.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079518479_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_62c153fb95ceb88dcb4a9222390babef.jpg
Разрушенный Дом русской культуры в Ливане
Разрушенный Дом русской культуры в Ливане
2026-03-09T14:31
true
PT1M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Русский дом культуры на юге Ливана уничтожен ударами Израиля
Русский дом культуры на юге Ливана уничтожен ударами израильских ВВС