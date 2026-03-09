https://ria.ru/20260309/izrail-2079508580.html
В центре Израиля человек погиб при падении ракеты
В центре Израиля человек погиб при падении ракеты - РИА Новости, 09.03.2026
В центре Израиля человек погиб при падении ракеты
Один человек погиб и еще один получил тяжелые ранения в результате падения ракетных осколков в нескольких местах в центральной части Израиля, сообщила... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
израиль
иран
тель-авив
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
тель-авив
В центре Израиля человек погиб при падении ракеты
В центре Израиля мужчина погиб при падении ракеты, еще один тяжело ранен