В центре Израиля человек погиб при падении ракеты
13:25 09.03.2026
В центре Израиля человек погиб при падении ракеты
В центре Израиля человек погиб при падении ракеты
Один человек погиб и еще один получил тяжелые ранения в результате падения ракетных осколков в нескольких местах в центральной части Израиля, сообщила... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
израиль
иран
тель-авив
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
тель-авив
в мире, израиль, иран, тель-авив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Тель-Авив, Военная операция США и Израиля против Ирана
В центре Израиля человек погиб при падении ракеты

В центре Израиля мужчина погиб при падении ракеты, еще один тяжело ранен

© AP Photo / Ohad ZwigenbergТель-Авив, Израиль
Тель-Авив, Израиль - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Тель-Авив, Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Один человек погиб и еще один получил тяжелые ранения в результате падения ракетных осколков в нескольких местах в центральной части Израиля, сообщила пресс-служба израильской скорой помощи (MDA).
"На месте происшествия на строительной площадке в центре Израиля медики скорой помощи констатировали смерть мужчины в возрасте около 40 лет и эвакуировали в больницу Тель ха-Шомер еще одного мужчину такого же возраста в тяжелом и нестабильном состоянии", - говорится в сообщении MDA.
Ранее в центральной части Израиля сработали сирены воздушной тревоги в связи с пусками ракет из Ирана. В небе над районом Тель-Авива были слышны многочисленные хлопки от работы системы ПВО. MDA сообщала, что бригады скорой помощи выехали на несколько мест падения осколков, включая строительную площадку.
В миреИзраильИранТель-АвивВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
