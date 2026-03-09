Рейтинг@Mail.ru
Израиль нанес новые удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 09.03.2026
11:47 09.03.2026 (обновлено: 11:49 09.03.2026)
Израиль нанес новые удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении новых ударов по инфраструктуре движения "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута Дахии. РИА Новости, 09.03.2026
израиль, бейрут, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Израиль, Бейрут, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
© AP Photo / Hussein Malla
Бейрут
© AP Photo / Hussein Malla
Бейрут. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении новых ударов по инфраструктуре движения "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута Дахии.
"ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по инфраструктуре "Хезболлах" в районе Дахия в Бейруте. Подробности будут сообщены позже", - говорится в сообщении для прессы.
Израиль Бейрут Хезболла Военная операция США и Израиля против Ирана В мире
 
 
