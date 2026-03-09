https://ria.ru/20260309/izrail-2079496136.html
Израиль нанес новые удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении новых ударов по инфраструктуре движения "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута Дахии. РИА Новости, 09.03.2026
израиль
бейрут
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
израиль
бейрут
израиль, бейрут, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Израиль, Бейрут, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Израиль нанес новые удары по инфраструктуре "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута