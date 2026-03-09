СМИ: Уиткофф и Кушнер поедут в Израиль

"Специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф и зять (президента США Дональда Трампа . — Прим. ред.) Джаред Кушнер планируют отправиться во вторник в Израиль и встретиться с премьер-министром Нетаньяху ", — написал в соцсети X журналист Axios Барак Равид.

Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте и других странах.