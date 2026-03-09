СМИ: Уиткофф и Кушнер поедут в Израиль

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер планируют отправиться во вторник в Израиль для встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"Специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф и зять (президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) Джаред Кушнер планируют отправиться во вторник в Израиль и встретиться с премьер-министром Нетаньяху", — написал в соцсети X журналист Axios Барак Равид.
Чуть ранее сам Трамп заявил газете Times of Israel, что решение о завершении операции против Ирана будет принято совместно с Нетаньяху.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте и других странах.