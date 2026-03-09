Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Уиткофф и Кушнер поедут в Израиль - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:54 09.03.2026 (обновлено: 07:59 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/izrail-2079460415.html
СМИ: Уиткофф и Кушнер поедут в Израиль
СМИ: Уиткофф и Кушнер поедут в Израиль - РИА Новости, 09.03.2026
СМИ: Уиткофф и Кушнер поедут в Израиль
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер планируют отправиться во вторник в Израиль для встречи с... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T04:54:00+03:00
2026-03-09T07:59:00+03:00
в мире
израиль
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
биньямин нетаньяху
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066730557_0:6:3071:1734_1920x0_80_0_0_b5adb2cfd962f557520a1e22c48ecdaa.jpg
https://ria.ru/20260309/glava-2079450094.html
https://ria.ru/20260309/istochnik-2079457323.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066730557_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1e556f2c53a7629435ecebf8f9f7782c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, биньямин нетаньяху, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Биньямин Нетаньяху, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Уиткофф и Кушнер поедут в Израиль

Axios: Уиткофф и Кушнер во вторник планируют отправиться в Израиль

© REUTERS / LUDOVIC MARINДжаред Кушнер и Стив Уиткофф
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер планируют отправиться во вторник в Израиль для встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
«

"Специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф и зять (президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) Джаред Кушнер планируют отправиться во вторник в Израиль и встретиться с премьер-министром Нетаньяху", — написал в соцсети X журналист Axios Барак Равид.

Моджтаба Хаменеи избран новым верховным лидером Ирана - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Совет экспертов подтвердил, что новым главой Ирана стал сын Хаменеи
Вчера, 00:15
Чуть ранее сам Трамп заявил газете Times of Israel, что решение о завершении операции против Ирана будет принято совместно с Нетаньяху.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте и других странах.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Источник: Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку
Вчера, 03:35
 
В миреИзраильСШАСтив УиткоффДжаред КушнерБиньямин НетаньяхуВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала