Рейтинг@Mail.ru
Мелони опозорилась, говоря о нападении США на Иран - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 09.03.2026 (обновлено: 14:48 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/italiya-2079456493.html
Мелони опозорилась, говоря о нападении США на Иран
Мелони опозорилась, говоря о нападении США на Иран - РИА Новости, 09.03.2026
Мелони опозорилась, говоря о нападении США на Иран
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью телеканалу Rete 4 неудачно попыталась оправдать нападение США на Иран. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T03:05:00+03:00
2026-03-09T14:48:00+03:00
в мире
сша
иран
италия
джорджа мелони
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025914308_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_ac191e04857e2d5c1ed41f8c17bfd0de.jpg
https://ria.ru/20260308/iran-2079442462.html
https://ria.ru/20260309/rakety-2079454712.html
https://ria.ru/20260309/ssha-2079452663.html
сша
иран
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025914308_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_14ca89136337af969112ffabd70a0189.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, италия, джорджа мелони, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Италия, Джорджа Мелони, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Мелони опозорилась, говоря о нападении США на Иран

Rete 4: Мелони неудачно попыталась оправдать операцию США в Иране

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertДжорджа Мелони
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью телеканалу Rete 4 неудачно попыталась оправдать нападение США на Иран.
Отвечая на вопрос ведущего о причинах нападения США на Иран, Мелони высказалась о провале дипломатии, вызвав лишь недоумение. Дослушав ответ, ведущий Марио Джордано уличил премьер-министра во лжи.
Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
СМИ сообщили о разногласиях между США и Израилем из-за Ирана
8 марта, 22:42
"То есть вы хотите сказать, простите, уточняю, что переговоры и дипломатия провалились, <…> так что, судя по вашим словам, в тот момент, когда началось нападение, по вашему мнению, для дипломатии уже не оставалось места?" — поинтересовался он.
Мелони попыталась оправдаться, указав на отсутствие Италии за столом переговоров и то, что Иран якобы затягивает переговорный процесс с США.
Работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Израиль зафиксировал очередной пуск ракет из Ирана, ПВО ведет их перехват
Вчера, 02:20
"Нет, послушайте, я не за столом переговоров. Речь идет о том, что Иран явно затягивал процесс, но на самом деле не было достаточно возможностей для достижения соглашения", — сказала она.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции. В стране объявили 40-дневный траур.
Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Бэррон Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Младшего сына Трампа предложили отправить в Иран
Вчера, 01:36
 
В миреСШАИранИталияДжорджа МелониАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала