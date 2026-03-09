Мелони опозорилась, говоря о нападении США на Иран

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью телеканалу Rete 4 неудачно попыталась оправдать нападение США на Иран.
"То есть вы хотите сказать, простите, уточняю, что переговоры и дипломатия провалились, <…> так что, судя по вашим словам, в тот момент, когда началось нападение, по вашему мнению, для дипломатии уже не оставалось места?" — поинтересовался он.
Мелони попыталась оправдаться, указав на отсутствие Италии за столом переговоров и то, что Иран якобы затягивает переговорный процесс с США.
"Нет, послушайте, я не за столом переговоров. Речь идет о том, что Иран явно затягивал процесс, но на самом деле не было достаточно возможностей для достижения соглашения", — сказала она.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции. В стране объявили 40-дневный траур.
Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Младшего сына Трампа предложили отправить в Иран
Вчера, 01:36