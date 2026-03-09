Рейтинг@Mail.ru
Источник: резолюция России по Ближнему Востоку заявляет о скорби по жертвам - РИА Новости, 09.03.2026
03:36 09.03.2026
Источник: резолюция России по Ближнему Востоку заявляет о скорби по жертвам
Российский проект резолюции СБ по Ближнему Востоку заявляет о скорби по погибшим в ходе конфликта, напоминает о запрете применения силы против территориальной... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
ближний восток
россия
оон
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
россия
в мире, ближний восток, россия, оон, военная операция сша и израиля против ирана
Источник: резолюция России по Ближнему Востоку заявляет о скорби по жертвам

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 9 мар – РИА Новости. Российский проект резолюции СБ по Ближнему Востоку заявляет о скорби по погибшим в ходе конфликта, напоминает о запрете применения силы против территориальной целостности стран, сообщил РИА Новости информированный источник, а также предоставил соответствующий документ.
РФ на фоне эскалации на Ближнем Востоке подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня, сообщал источник.
"Совет Безопасности, подтверждая цели и принципы Устава ООН; ссылаясь на статью 2(4) Устава ООН, которая запрещает применение силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства; выражая свою глубокую обеспокоенность текущей военной эскалацией на Ближнем Востоке и за его пределами; скорбя о трагической гибели людей в ходе продолжающихся боевых действий в регионе", – говорится в преамбуле к документу.
Иран ожидает поддержку России на фоне атак США и Израиля, заявил Пезешкиан
7 марта, 01:14
7 марта, 01:14
 
