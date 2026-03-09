https://ria.ru/20260309/istochnik-2079457450.html
Источник: резолюция России по Ближнему Востоку заявляет о скорби по жертвам
ООН, 9 мар – РИА Новости. Российский проект резолюции СБ по Ближнему Востоку заявляет о скорби по погибшим в ходе конфликта, напоминает о запрете применения силы против территориальной целостности стран, сообщил РИА Новости информированный источник, а также предоставил соответствующий документ.
РФ
на фоне эскалации на Ближнем Востоке
подготовила проект резолюции СБ ООН
с призывом к прекращению огня, сообщал источник.
"Совет Безопасности, подтверждая цели и принципы Устава ООН; ссылаясь на статью 2(4) Устава ООН, которая запрещает применение силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства; выражая свою глубокую обеспокоенность текущей военной эскалацией на Ближнем Востоке и за его пределами; скорбя о трагической гибели людей в ходе продолжающихся боевых действий в регионе", – говорится в преамбуле к документу.