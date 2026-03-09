https://ria.ru/20260309/istochnik-2079457323.html
Источник: Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку
Источник: Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку - РИА Новости, 09.03.2026
Источник: Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку
Россия на фоне эскалации на Ближнем Востоке подготовила проект резолюции Совбеза ООН с призывом к прекращению огня в регионе, сообщил РИА Новости
Источник: Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку
ООН, 9 мар — РИА Новости. Россия на фоне эскалации на Ближнем Востоке подготовила проект резолюции Совбеза ООН с призывом к прекращению огня в регионе, сообщил РИА Новости информированный источник, который также предоставил соответствующий документ.
"Совет Безопасности... призывает все стороны немедленно прекратить свою военную деятельность и воздерживаться от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке
и за его пределами; осуждает самым решительным образом все атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры и призывает к их защите, подчеркивая обязательства всех сторон в соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право", – говорится в проекте.
Документ указывает на "важность обеспечения безопасности всех государств в регионе Ближнего Востока и за его пределами".
Кроме того, проект "настоятельно призывает все заинтересованные стороны вернуться к переговорам без каких-либо задержек и в полной мере использовать политические и дипломатические меры".
Российская инициатива выражает скорбь по погибшим в ходе конфликта и напоминает о запрете применения силы против территориальной целостности стран.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана
. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте и других странах.