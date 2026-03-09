Рейтинг@Mail.ru
Источник: Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 09.03.2026 (обновлено: 07:30 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/istochnik-2079457323.html
Источник: Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку
Источник: Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку - РИА Новости, 09.03.2026
Источник: Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку
Россия на фоне эскалации на Ближнем Востоке подготовила проект резолюции Совбеза ООН с призывом к прекращению огня в регионе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T03:35:00+03:00
2026-03-09T07:30:00+03:00
в мире
ближний восток
россия
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042900229_213:47:2000:1052_1920x0_80_0_0_abdd219c8c4f6967980d149bfa3522fa.jpg
https://ria.ru/20260308/iran-2079394022.html
https://ria.ru/20260309/italiya-2079456493.html
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042900229_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_7aa0f2bf111c97afe05fc472ad309eaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, россия, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Россия, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Источник: Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку

РИА Новости: РФ в резолюции СБ ООН призовет прекратить огонь на Ближнем Востоке

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 9 мар — РИА Новости. Россия на фоне эскалации на Ближнем Востоке подготовила проект резолюции Совбеза ООН с призывом к прекращению огня в регионе, сообщил РИА Новости информированный источник, который также предоставил соответствующий документ.
"Совет Безопасности... призывает все стороны немедленно прекратить свою военную деятельность и воздерживаться от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и за его пределами; осуждает самым решительным образом все атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры и призывает к их защите, подчеркивая обязательства всех сторон в соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право", – говорится в проекте.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Россия может помочь в деэскалации конфликта, заявили в правительстве Ирана
8 марта, 15:47
Документ указывает на "важность обеспечения безопасности всех государств в регионе Ближнего Востока и за его пределами".
Кроме того, проект "настоятельно призывает все заинтересованные стороны вернуться к переговорам без каких-либо задержек и в полной мере использовать политические и дипломатические меры".
Российская инициатива выражает скорбь по погибшим в ходе конфликта и напоминает о запрете применения силы против территориальной целостности стран.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте и других странах.
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Мелони опозорилась, говоря о нападении США на Иран
Вчера, 03:05
 
В миреБлижний ВостокРоссияООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала