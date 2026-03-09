Источник: Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку

ООН, 9 мар — РИА Новости. Россия на фоне эскалации на Ближнем Востоке подготовила проект резолюции Совбеза ООН с призывом к прекращению огня в регионе, сообщил РИА Новости информированный источник, который также предоставил соответствующий документ.

"Совет Безопасности... призывает все стороны немедленно прекратить свою военную деятельность и воздерживаться от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и за его пределами; осуждает самым решительным образом все атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры и призывает к их защите, подчеркивая обязательства всех сторон в соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право", – говорится в проекте.

Документ указывает на "важность обеспечения безопасности всех государств в регионе Ближнего Востока и за его пределами".

Кроме того, проект "настоятельно призывает все заинтересованные стороны вернуться к переговорам без каких-либо задержек и в полной мере использовать политические и дипломатические меры".

Российская инициатива выражает скорбь по погибшим в ходе конфликта и напоминает о запрете применения силы против территориальной целостности стран.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана . В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.