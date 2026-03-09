Тегеран готов создать с Анкарой комиссию по расследованию ракетных атак

ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Тегеран готов сформировать с Анкарой совместную комиссию по расследованию предполагаемых ракетных атак Ирана на Турцию, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото