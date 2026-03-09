Рейтинг@Mail.ru
Тегеран готов к деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 09.03.2026
23:08 09.03.2026
Тегеран готов к деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Пезешкиан
в мире
иран
тегеран (город)
ближний восток
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тегеран (город)
ближний восток
в мире, иран, тегеран (город), ближний восток, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), Ближний Восток, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Тегеран готов к деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Пезешкиан

Пезешкиан: Тегеран готов к деэскалации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Morteza Fakhri NezhadПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Morteza Fakhri Nezhad
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Тегеран готов к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, если территории соседних стран не будут использованы для атак на Иран, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
"Иран всегда заявлял о своей готовности к снижению напряженности в регионе при условии, что воздушное пространство, суша и территориальные воды наших соседей не будут использованы для атак на население Ирана", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Пезешкиана.
Президента Ирана также заявил, что США и Израиль пытаются создать противоречия между Тегераном и региональными государствами, а "связанные с ними СМИ" обвиняют Иран ракетных атаках на Турцию.
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Германия не будет ограничивать США в использовании военных баз против Ирана
В миреИранТегеран (город)Ближний ВостокМасуд ПезешкианВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
