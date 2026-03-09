https://ria.ru/20260309/iran-2079576612.html
Тегеран готов к деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Пезешкиан
Тегеран готов к деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 09.03.2026
Тегеран готов к деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Пезешкиан
Тегеран готов к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, если территории соседних стран не будут использованы для атак на Иран, заявил президент Ирана... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T23:08:00+03:00
2026-03-09T23:08:00+03:00
2026-03-09T23:08:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
ближний восток
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975893238_0:180:3071:1907_1920x0_80_0_0_e5524ff1bfa65099867cbad6ae23559e.jpg
https://ria.ru/20260309/ssha-2079532133.html
иран
тегеран (город)
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975893238_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_481c9efe32969be3ba831aa3faeb4c04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город), ближний восток, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), Ближний Восток, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Тегеран готов к деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Пезешкиан
Пезешкиан: Тегеран готов к деэскалации на Ближнем Востоке